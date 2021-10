"Es un atropello, somos inocentes", afirma investigadora al salir de la FGR

La exsecretaria Técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), Patricia Zúñiga, y Gabriela Dutrenit Bielous excoordinadora del mismo foro, son dos de las 31 personas investigadas por el supuesto desvío de 244 millones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que este miércoles ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para conocer la carpeta de investigación que se integró en su contra.

Patricia Zúñiga es una de las seis personas a las que fueron enviados citatorios de la FGR para presentarse en las instalaciones y conocer el expediente que se inició a partir de una denuncia presentada por Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt.

La segunda persona que acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de forma voluntaria, fue Gabriela Dutrénit Bielous, excoordinadora del Foro Consultivo.





Ricardo Sánchez Retana, abogado de Patricia Zúñiga (Foto especial)





Para este jueves se espera que acudan Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López, excoordinadores del FCCyT y dos de las personas con más señalamientos en el expediente FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000770/2020 que integró la FGR.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República el 10 de julio de 2020, con base en el oficio 12100/224/2020 en el que se mencionan distintas irregularidades por parte de las 31 personas que son investigadas.

Este martes, por síntomas de posible caso de covid-19 de uno de los fiscales que lleva el caso, dos científicos investigados por la Fiscalía General de la República no pudieron conocer el expediente que el Ministerio Público integró en su contra.

ES UN ATROPELLO INVESTIGACIÓN CONTRA NOSOTROS: GABRIELA DUTRENIT BIELOUS

"Es un atropelló" la investigación en mi contra y mis 30 compañeros, consideró Gabriela Dutrenit Bielous, luego de acudir a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dutrenit Bielous aseguró que ella y las 30 personas que son investigadas son "inocentes", al mencionar que se reservó su derecho a declarar hasta que la FGR le entregue la carpeta de investigación en una memoria USB.

La excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Dutrenit Bielous es una de las seis personas que fueron citadas por la FGR para conocer la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000770/2020 que integró el Ministerio Público por el supuesto desvío de 244 millones de pesos.





La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de ella y 30 personas más por los delitos de delincuencia organizada, peculado, uso ilícito de atribuciones, facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta semana la FGR llamó citó a seis científicos y académicos a partir de una denuncia presentada por Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt. Las seis personas son: Mónica Ramírez, ex directora de Administración e Información de Fondos; Rafael Pardo Cerón, exdirector de Planeación Tecnológica; Gabriela Dutrénit Bielous, ex coordinadora del Foro Consultivo; Patricia Zúñiga, ex secretaria del FCCyT; Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López, ex coordinadores del FCCyT

Los citatorios fueron enviados para que conocieran las investigaciones en su contra a partir de una denuncia presentada

"Nos atendieron en el citatorio. Nos dieron acceso a la carpeta de investigación. Todavía no, nos han dado copia de la carpeta. Nos van a dar copia. A nosotros por derechos humanos nos corresponde saber ¿por qué nos están investigando? y tener toda la evidencia que ellos están analizando".

"Estamos contentos que la justicia está operando y por tanto que se aclare esta situación de atropello que ha habido en contra de todos nosotros".

Al salir de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Dutrenit Bielous, comentó que la FGR se comprometió a entregarles la carpeta y a partir de ello, comenzar su defensa.





FGR CONTINÚA INVESTIGANDO A 31 CIENTÍFICOS POR DELINCUENCIA ORGANIZADA





La Fiscalía General de la República (FGR) continúa investigando a un grupo de 31 científicos y académicos por los delitos de delincuencia organizada, peculado, uso ilícito de atribuciones, facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al salir de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Ricardo Sánchez Retana, abogado de la exsecretaria Técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) Patricia Zuñiga, confirmó que el expediente fue abierto por esos delitos.

El abogado comentó que en los próximos días les van a hacer entrega de las constancias para poder acceder a los 10 tomos que integró el Ministerio Público por el supuesto desvío de 244 millones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Al ingresar a la FEMDO, el litigante mencionó que su cliente se reservó su derecho a declarar.

"Delito de servidores públicos, delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero. Nosotros solicitamos comparecer dos veces. La fiscalía nos hizo caso y nos citó. Mi cliente se reservó el derecho a declarar, pedimos que fuera a los ocho días de la entrega de constancias", explicó Ricardo Sánchez Retana.

Otra de las personas que acudieron a las instalaciones es Gabriela Dutrénit Bielous, ex coordinadora del Foro Consultivo, quien antes de ingresar a las instalaciones de la FGR ubicadas en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, comentó que acude a de forma voluntaria y que se reservará su derecho a declarar.

"Esperamos tener acceso lo que dice el citatorio, que es el acceso a denuncia o a la carpeta de investigación".





