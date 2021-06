"Es real, no hay quimioterapias", responde madre de niño con cáncer a Gatell

"La víctima es él, porque si no tiene su quimioterapia se atrasa con el tratamiento, si se atrasa con el tratamiento el cáncer vuelve. De verdad esperemos que esto ya terminé, que pongan atención al tema del desabasto de quimioterapias, porque esto ya no puede seguir así, ya se han ido muchos niños y niñas que se pusieron sus alas porque no hay medicamentos y más, se los encargamos autoridades, pongan atención", dijo.