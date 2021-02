Es oficial: se recortará hasta 25% salarios a altos funcionarios

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación publicó el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública, en el que se resalta que no será despedido ningún trabajador al servicio del Estado y los altos funcionarios reducirán sus salarios en 25% de manera progresiva y quedan cancelados los aguinaldos y otras prestaciones de fin de año.

Las medidas serán aplicables para todo el poder Ejecutivo que incluyen órganos descentralizados, desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

De acuerdo con la estrategia del gobierno federal, la eficiencia, la honestidad y la austeridad permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos; asimismo, se otorgarán 3 millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares, y se crearán 2 millones de empleos, lo cual hará posible proteger a 25 millones de familias mexicanas, al 70% de los hogares de la república, donde habitan los más pobres y la mayoría de los integrantes de las clases medias del país.

En el DOF, la argumentación fue así:

De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas:

I. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal; de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente.

II. No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido. Se cancelan diez subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.

III. Se extenderá hasta el 1o de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus.

IV. Deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquéllas que son esenciales para el bienestar del pueblo. En este periodo, se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros.

V. Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios:

1. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores;

2. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad;

3. Sembrando Vida;

4. Programa de apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras;

5. Becas para el Bienestar Benito Juárez;

6. Construcción de las 100 Universidades Públicas;

7. La Escuela es Nuestra;

8. Jóvenes Construyendo el Futuro;

9. Tandas para el Bienestar;

10. Banco del Bienestar;

11. Atención médica y medicamentos gratuitos;

12. Producción para el Bienestar;

13. Precios de Garantía;

14. Distribución de fertilizantes;

15. Apoyo a los pescadores;

16. Guardia Nacional;

17. Aeropuerto General Felipe Ángeles;

18. Producción petrolera;

19. Rehabilitación de las seis refinerías;

20. Construcción de la refinería de Dos Bocas;

21. Generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e hidroeléctricas;

22. Mantenimiento y conservación de carreteras;

23. Caminos de mano de obra;

24. Caminos rurales;

25. Carreteras en construcción;

26. Sistema aeroportuario de la Ciudad de México;

27. Tren Interurbano México-Toluca;

28. Terminación de presas y canales;

29. Parque Ecológico Lago de Texcoco;

30. Programa de Mejoramiento Urbano;

31. Programa Nacional de Reconstrucción;

32. Tren Maya;

33. Tren de Guadalajara;

34. Internet para Todos;

35. Desarrollo del Istmo de Tehuantepec;

36. Zona libre de la Frontera Norte;

37. Espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec, y

38. Defensa de los derechos humanos.

Vigilará cumplimiento la SFP

La Secretaría de la Función Pública emprenderá un conjunto de acciones estratégicas para vigilar el estricto cumplimiento del decreto presidencial que instruye medidas de Austeridad Republicana y busca liberar recursos para la atención de los efectos en México la crisis económica mundial del neoliberalismo.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros anunció que, en pleno uso de sus facultades legales, instruyó a los Órganos Internos de Control (OIC) en toda la Administración Pública Federal a que supervisen la estricta aplicación del decreto emitido hoy por el Presidente de la República, y que entra en vigor hoy mismo, con la finalidad de alcanzar las metas de economías previstas, la honestidad y el efectivo desempeño gubernamental.

Resaltó que la Función Pública revisará puntualmente la reducción de 75% en los gastos de operación y de servicios generales, que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, suman 134 mil 396 millones 542 mil 714 pesos.

“Esta reducción contempla la disminución y supresión de gastos que no sean indispensables en este momento como la renta y remodelación de edificios y bodegas; la renta de automóviles y la compra de combustibles; el consumo de energía eléctrica en dependencias públicas con suspensión de labores; el uso de insumos de oficina como papelería, y las erogaciones en viajes y viáticos no esenciales, entre otros.

“Dentro de esos gastos, también se revisará que se reduzcan los gastos destinados a la difusión de publicidad oficial, manteniendo lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social.

