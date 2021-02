"Es nuestra responsabilidad", busca AMLO ya no repartir culpas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que enfrentará los 80 amparos interpuestos contra el aeropuerto de Santa Lucía “sin perder la cabeza”.

“Vamos a seguir enfrentando estos cuestionamientos y sin perder la cabeza, sin actos autoritarios, respetando al Poder Judicial; haciendo valer el Estado de Derecho y hasta con buen humor, porque no hay que enojarse”, lanzó en su conferencia mañanera de este jueves.





¿PUEBLO FELIZ?





A través del INAI se solicitó al presidente que presente un informe sobre qué tan feliz están los ciudadanos mexicanos, a lo que Andrés Manuel López Obrador indicó que dará a conocer esos datos.

“Estoy buscando la manera de contestar a esta solicitud que me hacen, que presentaron al instituto de la transparencia, en donde me piden que presente las pruebas, dice 'solicito amablemente me proporcione el estudio que dé cuenta de lo que dije de que el pueblo está feliz feliz'”, dijo el mandatario mexicano.

“Me voy a apoyar en una encuesta que hizo el Inegi, donde la gente manifestó que está contenta, esa es mi fuente, pero lo haré por escrito. Adelanto que esa es mi fuente”, reveló.





CASO MICHOACÁN





El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de las reuniones que sostuvo el subsecretario de gobernación, Ricardo Peralta, con grupos de autodefensas.

“Ricardo Peralta acudió porque lo invitaron a participar, ya se habló de este asunto en el gabinete de seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes, pero no estoy de acuerdo”, aseveró.

López Obrador reiteró que su gobierno no está a favor de los grupos de autodefensas, porque sólo demuestran “una incapacidad del Estado”.

Dijo que no puede “acusar sin pruebas”, luego de que se dieran los señalamientos del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, contra el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, de dar dinero a presuntos delincuentes.

“No puedo acusar sin pruebas y no hago juicios; como dice en la biblia: juicios temerarios. Además, no se puede acusar por acusar, menos el titular del Ejecutivo, menos el presidente", remarcó.





GASODUCTOS





El presidente López Obrador dio a conocer que será hasta la próxima semana cuando acabe la negociación contra las empresas constructoras de gasoductos en el país

“Ayer avanzamos bastante en el acuerdo con las empresas de los gasoductos. Va por buen camino ese asunto y yo espero que la semana próxima ya se llegue a un acuerdo”, confió.





BANXICO





Luego de que el Banco de México (Banxico) reconociera que la desaceleración económica es mayor a la anticipada, el presidente López Obrador comentó que es respetuoso de dicha institución y de su autonomía.

Señaló que serán los mexicanos los que juzguen el estado de la economía del país y dijo que no se peleará con funcionarios de Banxico, pues su reacción puede ser utilizada por periodistas conservadores para hacer columnas.

“YA ES NUESTRA RESPONSABILIDAD”

El presidente López Obrador dijo que ya no quiere echar la culpa de lo que pasa en el país a gobierno anteriores, pues toca al actual gobierno enfrentar los problemas de México.

“No quiero seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa. Solamente cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que calienta porque nos comparan. Entonces sí. Pero ya es nuestra responsabilidad, ya no es para estar diagnosticando, ya sabemos. Hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar”, aseveró el tabasqueño.

El titular del Ejecutivo federal respondió así al ser cuestionado sobre lo hecho por el gobierno pasado en relación a la reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017.

Afirmó que están realizando acciones en este tema en los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla, donde persisten afectaciones.

“Lo que puedo comentar es que no vamos a dejar nosotros de atender esta demanda de que se reparen instalaciones públicas y que se ayude a los afectados que perdieron sus casas. Lo estamos haciendo”, recalcó.

lrc