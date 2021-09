¿Es necesaria la tercera dosis de la vacuna anti covid? Esto dicen los especialistas

Desde hace algunas semanas se habla de la necesidad de aplicar una dosis de refuerzo de algunas vacunas contra covid, ante esta situación, especialistas señalaron que sí será necesaria, pero que no es buen momento porque primero se debe terminar de inmunizar a toda la población.

Al participar en la Mesa de Opinión El Heraldo de México - La Silla Rota, los especialistas Guadalupe Soto, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, y Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-Xochimilco, coincidieron que se tendrá que pensar en esa medida de vacunación a largo plazo.

“Indudablemente se van a requerir dosis de refuerzo, pero no creo que sea el momento. Ahora es el momento de vacunar a toda la población con las dosis originales”, expresó Bojalil.

Soto señaló que la Organización Mundial de la Salud ha indicado que es preferible que toda la población esté vacunada, sobre todo la más vulnerable y después darle refuerzo a quienes ya se han inmunizado.

Recordó que a algunos países como Estados Unidos se les ha pedido que donen las vacunas que tenían destinadas para refuerzo para que otros países con bajo nivel de vacunación puedan avanzar en cobertura.

La especialista coincidió en que en un futuro se va a requerir una vacuna de refuerzo y que quizá se tendrá que aplicar cada año para reforzar la inmunidad, como ocurre con la vacuna contra la influenza.

Respecto a la vacunación contra covid en adolescentes y niños, que ha sido uno de los temas que generó más controversia en los últimos días, Soto dijo que se tiene que vacunar primero a la población de 18 años y más, pero también se tiene que considerar a menores de edad que tienen alguna enfermedad física, psicológica o social que los hace más vulnerables.

Sobre las declaraciones que hizo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de que al vacunar a menores de edad se quita la dosis a un adulto, Bojalil Parra dijo que “esta declaración la hace para justificar su incapacidad para la compra de vacunas”

El especialista cuestionó también por qué no hay vacunas nacionales, si hay el talento y la capacidad técnica para hacerlo. Criticó que no se sabe el avance de la vacuna Patria y están atorados otros proyectos de vacuna de universidades a los que el gobierno no apoyó.

