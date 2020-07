"Es muy difícil el duelo cuando no podemos despedirnos": tanatóloga

El quebrantamiento de salud psicológico nos ha cambiado la vida totalmente. También en la manera de trabajar. No es sobre un duelo sino sobre duelos, sobre el núcleo familiar. Con la pandemia es muy precipitada la muerte y en circunstancias en las que estamos no hay una despedida del familiar hacia quien falleció. Eso deja a los pacientes en una ausencia, en no poder despedir con el rito que estamos acostumbrados como mexicanos, siempre hay una despedida ya sea católico, evangélico u otra religión