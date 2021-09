"Es mi principal ingreso", lamenta investigador jineteo de sueldos en Conacyt

"Sí me afecta, porque es básicamente mi principal ingreso", expresó un académico de la Facultad de Ciencias quien no ha recibido en un mes el estímulo económico que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorga a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

En entrevista con La Silla Rota, el académico, quien pidió mantener su identidad en el anonimato, explicó que en esa facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México hay al menos 29 investigadores que están en la misma situación, de los departamentos de Física, Matemáticas y Biología, aunque algunos de ellos no reciben el estímulo desde hace seis meses.

La Silla Rota solicitó al Conacyt una postura sobre las razones por las que no se ha depositado el estímulo económico del SNI a estos investigadores, pero no obtuvo respuesta de la dependencia.

"Por el cambio de trabajo que acabo de tener, mis ingresos se han visto disminuidos notablemente, ahorita voy a empezar como profesor de asignatura de la UNAM, son sueldos bastante bajos en comparación con el trabajo que se realiza, y normalmente el complemento que se suele tener por lo menos en casos como el mío y el de otros compañeros es el del SNI, que es buena parte de nuestro ingreso para mantenernos en términos de renta, alimentación, etcétera", indicó.

El investigador relató que no recibió el apoyo del SNI correspondiente al mes pasado y que esto coincidió con su cambio de adscripción a la Facultad de Ciencias. A partir de ese día trató de ponerse en contacto con el Conacyt para saber qué ocurrió.

Explicó que tras hacer varias llamadas y enviar muchos correos, logró hablar con la encargada de operaciones del SNI, quien le informó que el problema fue administrativo y que su trámite no alcanzó a entrar, ya que la nómina la hacen mensualmente, por lo que idealmente en septiembre tendría que volver a recibir su pago con su respectivo retroactivo.

"Normalmente tener comunicación con el SNI o con el Conacyt, en general, vía telefónica es un viacrucis, no te responden, yo tuve suerte de hecho, pero hay que estar hablando con muchas personas, te dan aparentemente argumentos, posibles razones de por qué no funcionan las cosas y que se van a solucionar, pero normalmente quedan en promesas que no se cumplen", destacó el investigador.

"MIS MAYORES PROBLEMAS HAN SIDO CON LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL CONACYT"

Al detectar que hay varios afectados por esta situación, los académicos formaron un grupo en el que se mantienen en contacto, aunque cada uno de ellos ha hecho su lucha de manera individual para saber por qué no les han depositado el apoyo del SNI.

"Hay algunos que mencionan que no les depositan desde hace seis o cuatro meses, en la mayoría de los casos, básicamente desde marzo parece que empezaron los problemas para la mayoría", indicó.

El investigador dijo que nunca antes le había pasado una situación como ésta, a pesar de que tiene muchos años de experiencia con el Conacyt a través de becas, posgrado y ahora con el SNI.

"Realmente mis problemas mayores han sido con esta administración, temo decir que los cambios en la administración misma del SNI, el cambio de dirección que se dio recientemente este año, o los cambios que han ido realizando en los sistemas a los cuales tenemos acceso han sido muy complicados.

"Yo creo que a estas alturas, un poquito de formalidad es lo único que espera uno, en el sentido de que uno está cumpliendo con hacer los trámites que ellos nos solicitan en cuanto a tiempo y forma y en ocasiones no obtiene uno respuesta y ese tipo de cuestiones dejan duda de muchas otras cosas", enfatizó.