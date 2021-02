“Es intrascendente” si México crece en 2019; hay potencial: Slim

El empresario Carlos Slim tomó la palabra dentro de la conferencia mañanera para comentar que es “intrascendente” si la economía mexicana crece o no en 2019, ya que le dio más peso al potencial de inversión que actualmente tiene el país.

Slim destacó que está en puerta una inversión masiva de más de mil 600 proyectos del gobierno federal, al tiempo que celebró el acuerdo logrado con empresas constructoras de gasoductos y mostró que tiene confianza en los proyectos del presidente López Obrador.

No sé si crezcamos o no crezcamos este año, es intrascendente; lo importante es que hay potencial: Carlos Slim https://t.co/IV2wXPOnCN pic.twitter.com/zDp8kbjCpN — La Silla Rota (@lasillarota) August 27, 2019

“En mi opinión estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser cero o 2, eso no es lo importante, pero es parte de la gran inversión que hay y se pueden echar a andar este año. Estoy convencido de que vamos a crecer bien y pronto (…) No sé si este año crezcamos o no crezcamos, es intrascendente. Sino que los proyectos ahí están”, recalcó el magnate mexicano.

Al ser cuestionado sobre si espera que se retome la construcción del aeropuerto de Texcoco sobre el de Santa Lucía, Carlos Slim manifestó que eso lo dirá el futuro y, aunque lo calificó de un “proyectote”, apuntó que sólo es uno de los mil 600 proyectos de infraestructura en el país.

“Hay un gran campo de inversión”, aunque por ahora falta hacer la inversión masiva que es lo que genera la actividad económica y empleo, dijo el dueño de Grupo Carso.

¿Santa Lucía o Texcoco? Le preguntan a Carlos Slim en la #ConferenciaPresidente. El futuro dirá: responde https://t.co/XGEU51i5V0 pic.twitter.com/p4fztwj5Tj — La Silla Rota (@lasillarota) August 27, 2019

Recalcó que con este acuerdo que echa a andar los gasoductos se podrán hacer mayores inversiones, a cambio de ajustar algunos términos en los contratos.

Consideró que es un “gran gusto” lograr concluir esta negociación con el gobierno y la CFE, al resolver los diferendos que se registraron sobre las condiciones del contrato inicial.

“Al haberse hecho la renta pareja a lo largo del plazo, nos permita financiar más proyectos, entrar en más proyectos, hacer mayores inversiones, lo cual consideramos que es muy importante”, afirmó.

CON PACTO HAY UN “GANAR-GANAR”: CCE

Carlos Salazar, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), celebró el acuerdo y aseguró que hay un “ganar-ganar” con esta negociación.

Consideró que el país cuenta con todos los elementos necesarios para que arranque la inversión y así se consiga el desarrollo social.

“Los proyectos existen, la capacidad financiera existe, tenemos una estabilidad macroeconómica envidiable, las finanzas se han manejado con una pulcritud impresionante, volvemos a alcanzar superávits primarios, están todas las cosas puestas para que el país arranque la inversión”, lanzó.

“Me uno a la creencia porque así lo hemos manifestado de que nuestro país tiene mucho para crecer, hacer, para integrar nuestras cadenas de valor con todo lo que exportamos, mucho para crear infraestructura en el país con todo lo que necesitamos y mucho para desarrollarnos socialmente”, agregó.

lrc