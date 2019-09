Es indispensable construir acuerdos; coinciden senadores

Los senadores Xóchitl Gálvez, Cristóbal Arias Solís y Emilio Álvarez Icaza coincidieron en la necesidad de construir acuerdos para que avance el país y haya un verdadero cambio positivo que se refleje para todos los mexicanos.

En la mesa de análisis de La Silla Rota sobre el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los senadores compartieron que la declaración que dio AMLO el día de ayer casi al finalizar su discurso en el Palacio Nacional sobre que la oposición está "moralmente derrotada" fue desafortunado, sin embargo, reconocieron avances en la nueva administración.

Álvarez Icaza destacó que se necesita avanzar en un diálogo más maduro.

"Es un mensaje desafortunado, transita entre presidente y orador de plaza. Su espacio de confort natural es en el la plaza, el líder que arenga y provoca, eso desgasta al jefe de estado. Erosiona su palabra para generar acuerdos; sin embargo, mientras más polariza aleja acuerdos", alertó.

Tanto Gálvez, como Arias Solís y Álvarez Icaza coincidieron que los aciertos que ha tenido hasta el momento el gobierno de López Obrador es el tema de la austeridad, porque ya era momento de combatir los excesos al igual que están de acuerdo con la idea de combatir la corrupción.

"Hay que reconocer el combate a los excesos, privilegos, era importante mandar un mensaje de austeridad con tanta falta de recursos", indicó la senadora Xóchitl Gálvez.

Para Emilio Álvarez Icaza, lo malo es “la violencia, derechos humanos, 12 periodistas asesinados, homicidios y feminicidios en niveles altos, la economía no va bien”.

Cristóbal Arias, senador por Morena, reconoció que en seguridad el propio presidente es autocrítico, “es el problema numero uno del país, no es fácil porque se ha venido agravando en los años”.

Por otro lado, señalaron que así como ha habido logros también hay grandes pendientes, como los son la seguridad, la economía, el tema migratorio, derechos humanos, el sector salud, Guardia Nacional y el feminicidio.

Ante estos pendientes que tiene el gobierno, Cristóbal Arias expresó que espera que el tema de la seguridad se resuelva en un corto plazo y aseguró que "no hay recesión" en la economía.

Álvarez Icaza sugirió que "sin duda alguna el informe del presidente de México se debe modificar", para no repetir el formato de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como aseguró que la metodología del huachicol no funciona en el sector salud, pues "la gente se puede quedar sin gasolina pero no sin medicamentos porque sino se muere".

Por su parte, la senadora Gálvez reconoció que fue un error crearle ilusión a los migrantes centroamericanos de que aquí en México podían tener una mejor calidad de vida, ya que "lo peor está por venir".

MJP