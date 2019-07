"Es igual o más importante apoyar a artesanos que solo apostar por grandes corporaciones": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "es igual o más importante" apoyar a los artesanos, pequeños productores y microempresarios, que "solo apostar a las grandes corporaciones automatizadas y de poca generación de puestos de trabajo".

En redes sociales, el presidente López Obrador compartió un video que grabó desde el pueblo de Amotitla, en Huejutla, Hidalgo, donde platicó un productor cañero y de jugo.

Mientras probaba un vaso de jugo de caña, el presidente expresó que la bebida es "natural y sabrosa, no como el agua puerca que venden embotellada que no voy a decir cómo se llama porque no le voy a hacer publicidad".

López Obrador también explicó que el jugo se obtiene gracias al funcionamiento del trapiche, una prensa exprimidora de caña que es accionada por un caballo.

