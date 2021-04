"Es difícil estar sin dinero": médicos exigen regularización de pagos

"Lo que pedimos es que ya se regularice el pago, que nos digan qué es lo que está pasando y que nos digan una fecha para que nos den el retroactivo y la quincena que está pendiente, porque realmente es difícil estar así, sin dinero", enfatizó una médico residente del Hospital Regional Primero de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Un grupo de 16 médicos residentes de segundo y tercer año no han recibido su pago correspondiente desde hace tres quincenas y las autoridades no les han dado una respuesta sobre su situación.

La médico residente, quien pidió mantener su nombre en el anonimato, relató a La Silla Rota que cada 1 de marzo comienzan un nuevo año y el problema comenzó cuando detectaron que no les habían hecho el pago correspondiente. Le comentaron al jefe de enseñanza del hospital, quien les dijo que no se podía hacer nada y que debían ir a las oficinas centrales del ISSSTE para resolverlo.

En las oficinas sólo les indicaron que se apuntaran en una lista y que les darían una respuesta. pero no fue así. "Pasó la otra quincena, no llegó el pago, volvimos a ir a enseñanza, nos dijeron que no podían hacer nada, es más que ni fuéramos a oficinas centrales porque no nos iban a hacer caso".

El 2 de abril les informaron que ya estaba resuelto el problema y que deberían recibir su pago y el retroactivo este lunes que pasó, pero el dinero no llegó. Ante esta situación, ayer entregaron un tercer oficio a las autoridades del ISSSTE.

"Hoy 12 de abril de 2021, no se recibió nuevamente el pago, por lo que exigimos a la brevedad información sobre las medidas que se tomarán para solucionar la falta de pago de todos los residentes anexados al final de este documento, para recibir el pago de manera completa y no demore más del 20 de abril de 2021, ya que de acuerdo al reglamento interno del ISSSTE, este solamente puede ser nuestro único ingreso", señalaron los médicos en el oficio.

EL AÑO PASADO TARDARON TRES MESES EN PAGARLE A UN RESIDENTE

"Definitivamente ya no sabemos qué hacer, nadie nos resuelve nada, no nos dicen cuándo nos van a pagar, no nos dicen por qué no nos pagan y ya no sabemos a dónde acudir", declaró la médico en tono molesto y de desesperación.

Explicó que ella vive con su novio y él la ha apoyado en este tiempo con los gastos como la renta y la comida, pero sus ahorros están por terminarse y no sabe cómo podrán resolver la situación si no le pagan la siguiente quincena.

La médico residente señaló que ella cuenta con ese apoyo, pero otros de sus compañeros no, a esto se suma que la mayoría son originarios de otros estados, por lo que tienen que pagar alojamiento en la Ciudad de México.

Indicó que es la primera vez que le pasa, aunque en 2020 hubo otro caso similar con uno de sus compañeros, a quien no le pagaron durante tres meses. Curiosamente, este año él también es uno de los que ha tenido este problema.

El grupo de médicos afectados está a la espera de que las autoridades los escuchen y solucionen este caso. "Lo que nos comentaban es que es en todos los hospitales ISSSTE, en todos hay residentes que no han recibido su pago, pero eso no es un consuelo para nosotros", señaló la doctora.

(djh)