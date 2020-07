"Es criminal", denuncian desabasto de medicamentos para tratar covid

Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, dijo que el gobierno no tomó las medidas necesarias para frenar al covid. (FOTO: ARCHIVO CUARTOSCURO)

Se pudo haber salvado a decenas de miles de personas que murieron por covid-19 si se hubiera implementado una estrategia de atención temprana, pero ha habido "negligencia criminal" de parte de las autoridades, enfatizó Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, quien alertó que empieza a haber desabasto de anticoagulantes para tratar a pacientes con coronavirus.

En entrevista con La Silla Rota, la especialista de la UNAM denunció que en farmacias ya hay desabasto de medicamentos que se usan en el tratamiento de pacientes con coronavirus como anticoagulantes, esteroides y antiinflamatorios, que ayudan a las personas a mejorar su condición de salud.

"Ahora, con la tristeza de que se están viendo cerca de 200 pacientes y se les manda enoxaparina, que es un anticoagulante de primera línea y resulta que no hay ni una sola condenada farmacia ni clínica en todo Colima, Veracruz y la Ciudad de México donde puedan conseguir una ampolleta de enoxaparina.

"Cómo se puede pelear una guerra sin municiones. Esto es realmente algo criminal, el gobierno no está haciendo nada por contener la dispersión de los contagios, no está haciendo nada por controlar la transmisión comunitaria de la enfermedad ni por disminuir la carga viral", manifestó la doctora Ximénez-Fyvie.

Explicó que la sociedad civil se ha organizado para atender a personas con covid-19 de manera remota y darles seguimiento para evitar que se complique su estado de salud, pero ha sido complicado por la falta de medicamentos en farmacias y porque necesitan apoyo económico para contar con una plataforma que les permita ayudar a más personas que se contagien del virus.

La especialista de la UNAM recordó que todavía no hay un tratamiento, pero que los anticoagulantes son de gran ayuda para los pacientes porque covid-19 no es una enfermedad respiratoria, sino microvascular procoagulante, es decir que es una enfermedad de las células sanguíneas que propicia la coagulación, que causa que se formen microtrombos que se alojan en diferentes partes y el órgano más sensible a esto es el pulmón.

Se podrían haber salvado decenas de miles de vidas

Al hablar de las casi 45 mil muertes por covid-19 en México, Ximénez-Fyvie afirmó que "se pudieron evitar todas, pero simple y sencillamente no se hizo lo que se tenía que hacer, sabiendo lo que se tenía que hacer. Lo que ocurre en nuestro país no es un error basado en la falta decisión consciente, informada, de nuestras autoridades, ellos sabían saben qué se tenía que hacer y decidieron no hacerlo".

"Esto ha sido una negligencia criminal y realmente me atrevo a decir que gran parte de las medidas que se han tomado se han tomado con malicia y lo digo claramente, con malicia y con premeditación", enfatizó.

Ximénez-Fyvie señaló que el gobierno falló al no implementar una estrategia de vigilancia y atención temprana de los pacientes, ya que eso habría evitado las casi 45 mil muertes por coronavirus que se han registrado y también se habría solucionado el problema de la ocupación hospitalaria.

La jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM manifestó que "se hubieran salvado decenas de miles de personas, no teníamos que llegar a esta punto, esto no era algo inevitable, esto todo lo que está ocurriendo se pudo haber evitado y lo que está ocurriendo todavía tiene vuelta atrás, pero la ventana de oportunidad se está cerrando, cada día se cierra más".