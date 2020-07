"Es conmigo", así defiende AMLO a Beatriz Gutiérrez y a su hijo menor

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios "no meterse" con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller ni con su hijo menor, ante las recientes polémicas sobre Conapred y niños que padecen cáncer.

"Mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad", dio el mandatario mexicano en conferencia mañanera.

El pasado miércoles, la esposa del presidente desató la polémica en Twitter al responder a padres de niños con cáncer que reclaman por la falta de medicamentos para sus hijos.

"No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos", fue la respuesta de Beatriz Gutiérrez a un usuario que le pidió encontrarse con ellos en una publicación sobre el segundo aniversario del triunfo electoral de López Obrador.

LA DEFENSA DE AMLO

El presidente López Obrador aprovechó este viernes para señalar que hay una campaña en contra de su familia ya que su lucha contra la corrupción ha levantado "coraje" contra el gobierno federal.

"Han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo, entonces es conmigo. Yo soy el que estoy conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que estoy a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso", lanzó.

OTRA POLÉMICA DE BEATRIZ GUTIÉRREZ

La esposa de López Obrador ya había causado una polémica por criticar que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) invitó a una charla sobre el racismo al comediante Chumel Torres, quien se ha burlado de la apariencia del hijo menor de edad de la pareja presidencial.

Esto llevó a la cancelación del foro y ha diversos ataques de AMLO contra el Conapred. Finalmente, la titular del organismo, Mónica Maccise, renunció y Chumel Torres perdió su programa en HBO.

CHOCAN AMLO Y DE HOYOS

Un nuevo choque se presentó este viernes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

En Twitter, De Hoyos negó haber cobrado un millón de pesos mensuales cuando fue consejero del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como aseguró el mandatario mexicana en conferencia de prensa.

El titular de Coparmex dijo que "en lo personal jamás recibió un solo centavo", como la Unidad de Transparencia dio a conocer en su momento.

Agregó que la Coparmex es la única que recibe directamente las participaciones autorizadas para los integrantes del Consejo del Infonavit.

Al ser cuestionado en la mañanera sobre el salario de Gustavo de Hoyos cuando fue director del Infonavit citando una información periodística, López Obrador comentó que los grupos que vivían al amparo del poder están inconformes.

