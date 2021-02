"Es como una película de terror", así viven mexicanos la covid: LA Times

"Se siente como una película de terror que nunca termina", dijo Evelyn Beltrán, de 39 años, enfermera de la ciudad de Puebla. "Qué terrible sensación de desesperanza y desesperación", lanzó en entrevista con el diario estadounidense Los Angeles Times al ver un alza en los contagios y muertes por coronavirus, la escasez de tanques de oxígeno y la falta de vacunas para combatir a la pandemia.

El otro lado de la crisis está en la economía mexicana, ya que se han visto protestas de trabajadores de los restaurantes por los cierres, mientras el gobierno federal siguen sin activar ningún paquete de estímulo significativo del gobierno.

Ese es el sombrío panorama pandémico que enfrenta México casi un año después de que se diagnosticara aquí a la primera persona infectada. En ese momento, los funcionarios prometieron que el país estaba preparado para lo peor, a pesar de su destartalada infraestructura de atención médica y la alta proporción de ciudadanos vulnerables con diabetes, obesidad, hipertensión y otras dolencias, señala el medio de comunicación.

Ahora, luego de las reuniones familiares navideñas, enero fue el mes más letal hasta la fecha, con casi 33,000 muertes por covid-19 reportadas, o más de mil por día, según cifras oficiales, que, según las autoridades, representan un recuento considerable debido a una falta grave de las pruebas de virus.

México, con 165,786 muertes oficiales relacionadas con covid-19 hasta el domingo, se ha movido al tercer lugar en el ranking mundial de muertes después de Estados Unidos y Brasil, según datos de la Universidad Johns Hopkins, superando a India, un país con 10 veces más población que la de la República Mexicana.





LAS HISTORIAS DE DESESPERANZA





"Mis ahorros se agotaron y no hay nadie que pueda echarnos una mano", dijo Gilberto Sánchez, de 44 años, padre de dos hijos y chef de restaurante en el distrito de San Ángel, en el sur de la Ciudad de México, que ha visto reducido su sueldo semanal más de la mitad.

Casi 700,000 puestos de trabajo de tiempo completo se han perdido desde el año pasado, según el IMSS.

Las vallas publicitarias oficiales en la alcaldía de Iztapalapa, que ha sido muy afectado, instando a los residentes a "aceptar el desafío" de combatir el virus, parecen parodias crueles en la comunidad devastada y densamente poblada. Familias enteras esperan en fila durante horas en la plaza central para las pruebas gratuitas de coronavirus, solo para que les digan que los resultados no estarán disponibles durante dos semanas o más.

La distribución en México de los primeros lotes de la vacuna Pfizer-BioNTech justo antes de Navidad pareció levantar el ánimo nacional. Las autoridades habían obtenido de fabricantes internacionales dosis suficientes para todos, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nadie tendría que pagar.

Pero la euforia inicial por la llegada de la vacuna pronto se desvaneció. México había previsto recibir unas 400,000 dosis por semana hasta marzo, pero Pfizer las redujo, citando la creciente demanda mundial. El esfuerzo de vacunación del país ahora parece ser frágil.

"Finalmente ves una pequeña luz al final del túnel, creyendo que todos recibiríamos la vacuna, luego resulta que puede que no esté disponible", dijo Beltrán, la enfermera, quien recibió una inyección inicial de Pfizer el 21 de enero. "¿Cómo es posible que esto suceda?".

Según la mayoría de los informes, un sistema de reserva de vacunas por computadora muy publicitado ha sido una debacle. La gran demanda y diversos fallos han provocado múltiples fallos. En cualquier caso, todo el proceso es algo teórico: incluso si consiguen citas, las personas no tienen garantía de que las vacunas estarán disponibles en los días prescritos.

"Este gobierno falló en el control de la pandemia, falló en la atención médica, y ahora estoy seguro de que va a fallar en su plan de vacunación", dijo Carlos Valencia, de 36 años, un ingeniero de la Ciudad de México que dijo que estuvo varios días tratando de concertar una fecha de vacunación para sus padres ancianos sin éxito. "Como siempre, somos nosotros mismos los ciudadanos los que tendremos que rasparnos con las uñas para resolver nuestros problemas económicos y de salud".

Para Francisco Salazar, de 73 años, los síntomas comenzaron el mes pasado como un dolor de cabeza y dificultad para respirar, recordó su hija, Lorena Salazar, de 42 años. Su familia lo llevó a una farmacia con un médico en el lugar. Sus niveles de oxígeno eran peligrosamente bajos, advirtió el médico. Salazar necesitaba ser hospitalizado de inmediato.

"Fue entonces cuando comenzó nuestro Vía Crucis", dijo la hija.

La familia llevó a Salazar a tres hospitales diferentes, dijo, pero ninguno tenía espacio. Decidieron traerlo de regreso a casa y darle oxígeno. Pero ninguno estaba disponible en los puntos de venta, ahora abrumados por la demanda de las víctimas de covid-19. Un pernicioso mercado negro ha llenado el vacío. Alguien ofreció un tanque por el equivalente a más de tres mil pesos, más de 10 veces el precio antes de la pandemia. La familia no pudo reunir el dinero en efectivo.

"Mi padre estaba empeorando, sus labios se estaban poniendo azules", recordó la hija.

La familia finalmente encontró un lugar en un hospital público. Pero tuvieron que hacer cola con otras personas desesperadas y completar el papeleo.

"Al día siguiente", dijo la hija, "el hospital nos informó que nuestro padre había muerto".

El certificado de defunción enumera covid-19 como la causa "probable" de su fallecimiento, el 23 de enero.

"Siento rabia, rabia, tristeza, culpa, me siento terrible por no haber podido hacer más por mi padre", dijo Lorena Salazar entre sollozos. "Me pregunto si hubiera sido diferente si no hubiéramos perdido tanto tiempo buscando un hospital o tratando de encontrar oxígeno. Pero nunca lo sabremos. Solo espero que mi padre nos comprenda y nos perdone".

