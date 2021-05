"Es cabeza de familia; sin apoyo del gobierno no tenemos para pagar la operación"

"Ahorita necesita dos operaciones, una para la pierna y otra para la mano, pero dicen que están esperando el apoyo del gobierno, entonces si no llega el apoyo, no se puede hacer nada y si no llegase ese apoyo, nosotros tendríamos que pagar las operaciones", expresó Brenda González Gayoso, familiar de uno de los lesionados del accidente en la Línea 12 del Metro.

Remigio Gayoso Rosales, de 42 años, es uno de los 79 lesionados que causó el colapso de la Línea 12 del Metro a la altura de la estación Olivos, en la alcaldía Tláhuac.

#Metrópoli | Brenda González explicó que su tío Remigio Gayosso resultó lesionado en el accidente del #MetroCDMX y necesita dos operaciones, pero en el Hospital General de Balbuena les dijeron que están esperando el apoyo del gobierno. #ep https://t.co/eAlFi12AjG ?? @LuRldnVra pic.twitter.com/yIj8XC7cnF — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2021

Su sobrina Brenda explicó que tras el accidente, él resultó con fractura en una de sus piernas y en una mano, pero que en el Hospital General de Balbuena no le han hecho las intervenciones quirúrgicas porque están esperando que el gobierno capitalino libere recursos.

Isabel Trejo, cuñada de Remigio, indicó que la familia incluso decidió tomar otras acciones: "Mi hermana está en el Ministerio Público levantando una denuncia por el accidente y por los gastos médicos, más que nada para que tenga un sustento, porque él es la cabeza de la casa".

La Silla Rota solicitó una postura sobre a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México sobre el tema de los recursos y la atención a los lesionados. La dependencia capitalina que "esto es falso. Los materiales se los va a proporcionar el hospital y no habrá costo alguno".

"TENÍAMOS LA ESPERANZA DE QUE ÉL NO ESTUVIERA AHÍ"

Brenda narró que se enteraron del accidente en la Línea 12 del Metro a través de los medios. Al ver que Remigio no llegaba a casa buscaron en redes sociales y encontraron su nombre en la lista que dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México.

"Fue sorprendente, no queríamos creer que hubiera pasado algo así, tan grave, tan delicado, teníamos la esperanza de que no estuviera él ahí de que no le hubiera tocado, pero desgraciadamente le tocó", lamentó la joven, minutos antes de entrar al hospital para que le dieran el parte médico.

Señaló que afortunadamente no fue tan difícil encontrarlo, porque fue de las primeras personas en salir del tren colapsado, quienes estaban en el lugar lo auxiliaron rápido y como se encontraba consciente dio sus datos para que lo pudieran poner en las listas.

Isabel contó que Remigio es vendedor de pizzas, tiene dos puestos propios y trabajaba en Periférico oriente, diario usaba el Metro para volver a casa con su familia: su esposa y sus dos hijas de tres y cinco años.

"Mi hermana está un poco más tranquila, mis sobrinas están en casa, no saben nada de su papá, pero están bien gracias a Dios", indicó.

Aunque ambas agradecen que su familiar se encuentra estable tras el accidente, piden a las autoridades que haya más apoyo para las víctimas.

"Aquí la jefa de Gobierno, (Claudia Sheinbaum), dijo que iba a absorber todos los gastos y esperamos que realmente lo haga porque él era el sustento de una familia.

"Esperamos que nos apoyen con esto, que no es apoyo, es su obligación, ya que fue negligencia, porque ya se habían puesto demandas anteriormente y no se hizo nada, sabían cómo estaba la línea 12 y no hicieron nada", reclamó Brenda.





