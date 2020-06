"Es alarmante, veo a gente con coronavirus y sin cubrebocas"

"Sí me tocó ver muchas pacientes muy escépticas a coronavirus en el lado de Iztapalapa. Un día estaba yo en consulta y me llegó una paciente sin cubrebocas, ya con la pandemia totalmente declarada y ella comentaba: ´es que yo no salgo casi de mi casa, por eso realmente no necesito tener un cubrebocas´. La señora no alcanzaba a entender la importancia de la enfermedad, no alcanzaba a entender cómo cuidarse, creo yo que depende mucho de esa población el número de contagios que hay", expresó Mara Antonieta Said Calva, médico residente de cuarto año de ginecología.

Ella estuvo durante tres meses trabajando en el Hospital General Regional de Iztapalapa "Juan Ramón de la Fuente" que se ubica en la alcaldía con el mayor número de casos de covid-19 no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país, ya que tenía 5 mil 920 personas contagiadas y 666 decesos hasta el 9 de junio. A pesar del riesgo que hay en esa área, destacó que mucha gente no es consciente de la situación.

Tras haber laborado en esta zona, la médico residente alertó que "sí es algo alarmante, porque sí se nota que además de la cantidad de personas que hay, hay descuido de todos. Me tocó ver a muchas personas que están descuidando la salud, no utilizan cubrebocas, no hacen caso a las indicaciones y al final todo eso se va sumando y va repercutiendo en el número de casos".

Sin embargo, dijo que "es difícil saber por qué una persona no cree que está presente la enfermedad, ¿no? Algunos a lo mejor por cuestión de la familia que no ha tenido casos cercanos, otros simplemente son escépticos a cualquier cuestión que se relacione con la salud, es muy variado con estas personas".

Las condiciones laborales son diferentes en cada hospital

Respecto a las condiciones en las que trabajaba en el hospital de Iztapalapa, dijo que como estaba en el área de Ginecología sólo les daban unas caretas, cubrebocas sencillo y algunas veces del que es tricapa, a pesar de que sí le tocó estar en contacto con embarazadas que eran casos sospechosos de covid-19.

Después de estar en la zona con más contagios de coronavirus en todo el país, actualmente, Mara Antonieta labora en el Hospital General "Enrique Cabrera", en el cual sólo se atiende a pacientes con covid y se ubica en la alcaldía Álvaro Obregón. Ella señaló que la dinámica es totalmente diferente y tienen mejores condiciones, en comparación con el de Iztapalapa.

Detalló que en este hospital "realmente el equipo es distinto, tenemos cubrebocas de mejor calidad, se cuenta con todo el equipo de protección personal, la atención en ginecología sigue siendo un poco parecida, porque no tenemos tantas pacientes como el resto del personal, pero si se llega a presentar algún caso de que se tenga que hacer una cirugía o un parto con alguna paciente covid, sí se tiene otro tipo de equipo que no teníamos en Iztapalapa".

(María José Pardo)