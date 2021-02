Ernesto Ruffo renuncia al CEN del PAN

El diputado federal Ernesto Ruffo renunció al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), ello debido a que aseguró que ha sido tomado por intereses de grupo que lo ha convertido en un "botín para beneficio de unos cuantos".

Sin embargo, aclaró que continuará siendo militante del partido.

Su renuncia la presentó a través de una carta enviada al presidente nacional del partido, Marcelo Torres Cofiño, en la que expuso sus razones, entre las que reclamó que en la elección de la próxima dirigencia no se usará el nuevo padrón con huella digital.

Ernesto Ruffo tomó la decisión tras no alcanzar las 28 mil firmas necesarias para ser candidato a la dirigencia nacional del partido, pues acusó que existe corrupción e impunidad al interior del blanquiazul.

Ruffo: Al PAN lo desgastaron las imposiciones y los cotos de poder

El legislador actualmente preside la Comisión de Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes panistas, por ello, en la misiva también acusó que en su cargo fue testigo de que hubo "moches", "que debiendo ser entregados a determinados gobiernos municipales para obras ya autorizadas, no llegaron a su destino, quedándose en las arcas estatales y aplicados posteriormente a conceptos no autorizados", y que la dirección del partido no ha hecho nada al respecto hasta la fecha.

mlmt