Equipo de Marichuy seguirá recabando firmas

María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, salió bien de la cirugía de brazo y está a la espera de que la den de alta, luego de sufrir un accidente carretero junto a la comitiva que la ayuda a reunir firmas para i ntentar ser candidata independiente a la Presidencia, dio a conocer el Concejo General Indígena (CIG).

Lee también en La Silla Rota: Sufre Marichuy fractura e inflamación en la cabeza

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Juan Bobadilla, integrante del CIG, negó que vayan a suspender la recolección de firmas para obtener la candidatura, aunque por ahora desconocen cómo y en cuánto tiempo se reincorporará a sus actividades.

Detalló que sólo Francisco Grado, otro de los heridos en el accidente registrado en una carretera de Baja California Sur, está delicado por las diversas contusiones que sufrió.

Atribuyó el accidente a las condiciones climáticas de la región y a que no hay las medidas de seguridad necesarias para los autos que circulan en el país.

Aunque lamentó la muerte de su compañera Eloísa Vega y las personas que resultaron heridas, indicó que el proceso de recolección de firmas no parará hasta el lunes, día en que vence el plazo para ello.

Apuntó que luego de terminar el proceso de recolección de firmas, se abocarán a generar el proyecto político que se dará a conocer en los próximos días.

“Sigue el proceso de aquí al lunes, esto no se para y no se acaba hasta que se acaba, el accidente nos entristece, pero no es un motivo para detener esto, más que la búsqueda de las firmas buscamos organizarnos como pueblo”, agregó.

Juan Bobadilla representante del pueblo purépecha dijo que se tienen registradas 222 mil firmas y que falta que se integren las que se obtuvieron mediante papel.

Dijo en Radio Fórmula que el accidente ha sido un golpe difícil, aunado a que han asesinado a otros de sus compañeros, la semana pasada tres en el estado de Oaxaca, “es doloroso, pero el dolor nos tiene que dar fuerzas para seguir, vale la vida porque ya son más de 500 años de esfuerzo”.













lrc