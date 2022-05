Equipan "cuartel" de la Guardia Nacional en San Lázaro; diputados, ni enterados

El presidente de la Junta de Coordinación Política en Cámara de Diputados, el priista Rubén Moreira, afirmó que este órgano desconocía la existencia de la creación de un destacamento de la Guardia Nacional en este Congreso como publicó ayer La Silla Rota. A pregunta expresa del tema, informó que solicitó ya la información correspondiente para abordar el tema en la próxima sesión de la Jucopo.

"Es un contrato que no pasa por la Junta de Coordinación Política y del cual no teníamos conocimiento. Tengo entendido que tampoco la Mesa Directiva lo sabía. Sé que desde 2014 teníamos un grupo de seguridad que perteneció a la Policía Federal, que resguarda el inmueble y realizan labores incluso de detección de explosivos y ese tipo de cosas. Me señalan que no está armado, he pedido ya una indagatoria sobre este tipo de contratos".









La Silla Rota publicó este reportaje en que se revela la existencia de 2 contratos de junio y diciembre de 2021 para designar la adaptación de un espacio de poco más de 230 metros cuadrados en el basamento del edificio E, en el Congreso de San Lázaro, para un total de 32 elementos. Según esto, contaría con un espacio para trabajo, dormitorios, comedor, y equipo de protección corporal (que regularmente se compone de chalecos antibalas, cascos balísticos, espinilleras, rodilleras, coderas y lentes googles); de contención (escudos y tolete) y almacenamiento de agentes químicos no letales que regularmente se utilizan para disuadir manifestantes.

Moreira resaltó que este tipo de decisiones no son lo más conveniente y agregó que también le parece que es una medida innecesaria. "No creo que sea necesario poner ahí un destacamento de la Guardia Nacional y además, este tema llama mucho a suspicacias y preocupación. En la próxima reunión de la Jucopo pondremos el tema sobre la mesa".

Agregó que, en un recinto parlamentario, donde también hay presentes diputados y ciudadanos, no sería necesario contar con personal que está preparado para una defensa propia de la seguridad pública. "No he revisado esos papeles, pero sé que están firmados por la Dirección General de Resguardo y Seguridad. Me dicen que todo se ha hecho a ese nivel".

En entrevista la expresidenta de la Cámara, la priista Dulce María Sauri, señaló "no sabía de esa determinación. Nunca ha habido más cuerpo de seguridad que el de la propia Cámara de Diputados. Y en eso todas las presidencias han sido sumamente cuidadosas, a pesar de los graves incidentes del pasado (bloqueos, principalmente)".





Respecto al primero contrato firmado en junio 2021 respondió "en esa fecha no tuve conocimiento alguno de la intención de habilitar un espacio en el Basamento para un cuerpo de seguridad externo (ni para el personal de seguridad de la propia Cámara). No encuentro el sentido de que exista en las instalaciones un destacamento de la Guardia Nacional ¿Con qué objeto y funciones?".

"En las facultades de la presidencia está considerada la solicitud de la fuerza pública en caso de amenazas contra el recinto parlamentario o contra la integridad de las y los legisladores. En su momento el diputado Porfirio Muñoz Ledo lo hizo; fue un escándalo cuando inicialmente la jefa de Gobierno de la CDMX la mandó para retirarla unas pocas horas más tarde. Ahora, ni manifestaciones hay. Insisto ¿Para que qué requiere la Cámara fuerzas armadas en sus instalaciones? No lo sé".

La Silla Rota también solicitó una entrevista al actual presidente del Congreso, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien negó que el proyecto se trate de un cuartel de la Guardia Nacional dentro del Congreso.

"No es un cuartel de la Guardia Nacional. En los convenios que se firmaron con la Policía Federal se han tenido entre 8 y 12 elementos que han ayudado sobre todo a recorrer las inmediaciones de la Cámara, para seguridad exterior y encaminados a dar seguridad a trabajadores y trabajadoras que salen en la noche porque las calles aledañas son peligrosas. Es un espacio para que puedan desempeñar acciones básicas durante sus guardias de aproximadamente 48 horas, puedan descansar o tener sus pertenencias".

Gutiérrez no se refirió a que esa es la misma función que desempeña el convenio que este Congreso firmó con la Secretaría de Seguridad Pública de CDMX.

La diputada panista Noemí Luna, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, consideró que el tema es preocupante al ser una violación a la normatividad interna del Congreso.

"Podría ser un aviso de que al Ejecutivo no le importa en lo absoluto la división de poderes y que puede haber ingreso de fuerza pública para tratar de intimidar a las y los legisladores de oposición. También esto sería grave porque significaría la opacidad con la que se maneja la Cámara de Diputados, principalmente mediante la Mesa Directiva, ya que este gasto de 6.2 millones de pesos no fue aprobado en el pleno y no se ha informado con pulcritud y transparencia sí fue ya ejecutado, o no". La legisladora dijo que esto también podría interpretarse como un exceso de atribuciones del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez.

También se buscó una entrevista con Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada perredista, pero su equipo respondió que estaba en un vuelo.

LA RESPUESTA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

El presidente del Comité de Administración en San Lázaro, el diputado panista Armando Tejeda, explicó a La Silla Rota que la Cámara de Diputados firmó 3 convenios de colaboración con la extinta Policía Federal. Son del 28 de enero de 2010, 15 de junio de 2014 y 29 de mayo de 2019. En general, señalan que la PF y la Dirección General de Resguardo y Seguridad serán responsables de garantizar la seguridad de diputados, funcionarios, empleados:

Entre sus actividades están realizar recorridos de supervisión del perímetro y, en caso de manifestaciones, "realizarán el operativo correspondiente y acciones a seguir cuidando en todo momento el uso legítimo de la fuerza que deba aplicarse".

También señala que es dicha Dirección gestionará un espacio para el personal de la PF además de mobiliario para el desempeño de sus funciones y que, de ser posible, se les apoyará con papelería alimentos y servicio de cafetería.

Mediante el envío de una ficha informativa, Tejeda subrayó que el nuevo convenio de colaboración de esta Cámara con la Guardia Nacional no se ha firmado a consecuencia de los períodos de confinamiento derivados de la pandemia por coronavirus. Pero, adelantó, en breve será firmado. "Es de advertirse que el personal asignado por la Guardia Nacional no se encuentra armado, solamente se trata de apoyo presencial", refirió.

Enlistó que las funciones de la GN serán "garantizar la seguridad y continuidad de las actividades legislativas al interior y exterior perimetral de la Cámara, a través de la prevención de delitos y combate a la criminalidad. Establecer reuniones diarias de trabajo con la Guardia Nacional a fin de implementar las acciones, coordinando la información sobre las actividades programadas. Recorridos de supervisión del perímetro; y durante los días de quincena y otros solicitados por la Cámara, en el caso de movimiento de valores, apoyarán con vigilancia en los lugares que se determine". Y, agregó, que además se proporcionará un espacio físico para este personal asignado.

Tejeda justificó "el espacio objeto de la remodelación al que hace mención la nota, se emplea para la pernocta y estadía de los elementos de la Guardia Nacional; es de subrayarse que también se emplea por parte de la Dirección General de Resguardo y Seguridad con el propósito de contar con un área de archivo, así como oficinas de los Departamentos de Vigilancia Exterior e Interior, así como de los elementos de los Grupos de Seguimiento para Eventos que se desarrollan en el inmueble y del personal de apoyo al interior del Salón de Sesiones".

Por otro lado, personal que integra este Comité refirió que el tema de adaptar un espacio físico a la Guardia Nacional no ha sido abordado en las sesiones que se han celebrado; y que, por tanto, los contratos no han sido autorizados para su ejecución y pago.