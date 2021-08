EPN trota en parque de Marbella, sin Tania Ruiz

El expresidente Enrique Peña Nieto fue fotografiado mientras trotaba por la playa de Marbella, España, en un ejercicio que practica regularmente.

La columnista de La Silla Rota, Lourdes Mendoza, detalló que Peña Nieto fue captado mientras se ejercitaba al pasar entre los hoteles Marbella Club y Puente Romano.

En esta ocasión no se le vio junto a su novia Tania Ruiz, con quien ha mantenido una relación en los últimos meses y quien en julio pasado celebró al exmandatario en su cumpleaños número 55.

En una fotografía que colgó en Instagram la modelo, en la que se observa a la pareja con atuendos combinados en color rosa, Tania Ruiz, novia del expresidente, posteó en Instagram:

"Hoy en esta fecha tan importante donde nos llenan de buenos deseos ,elogios bendiciones y lo que cada quien lleva dentro. Feliz cumpleaños novio mío !!"

En la foto que colgó en su red social, también escribió: "Que dicha y felicidad poder festejar un año más a tu lado. Siempre dándome la misma ilusión y la misma felicidad por festejar tú este día . Por esa parte de mi que tú estás ahí".

"La vida me ha dado la oportunidad de estar contigo estos años y Dios la bendición ,de poder abrazarte, amarte y seguir construyendo en este espacio que hoy tenemos y vivimos que es lo más valioso . Nuestro tiempo! Nuestra vida! Encontré a una pareja y la relación la construimos día con día. No hay experiencia sin caídas y no hay evolución sin tropiezos. Siempre haciendo frente a cada situación que hemos vivido y de la mano junto con Dios. Que Dios te bendiga , proteja, cuide hoy y siempre deseando lo mismo para todos. Te Amo!! Feliz día mi novio hermoso!".

(Luis Ramos)