EPN también desdeñó riesgos por compra de complejos inservibles

En dos ocasiones el expresidente Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya Austin ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) omitieron las irregularidades detectadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la compra venta de la planta de fertilizantes y la unidad de compresión (Área VI), ubicadas en Coatzacoalcos y Cosoleacaque, Veracruz, anomalías que sugerían sancionar administrativamente a los funcionarios que participaron en las transacciones.

Las irregularidades detectadas por la ASF mencionaban los sobrecostos, modificaciones a las cláusulas de los contratos rehabilitación, retrasos en las obras, incumplimiento, así como los riesgos para el Estado al adquirir una empresa en abandono que no había generado utilidades.

La primera de ellas fue hecha en 2015 en la Auditoría de Inversiones Físicas: 15-2-18T5K-04-0532. Dos años después (2017), la ASF presentó la Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-18T5K-04-0438. Ambas fiscalizaciones fueron hechas a P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V, filial de Pemex por la “Rehabilitación de las Plantas de UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las Plantas de Agronitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. Subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA)”.

En la auditoria 15-2-18T5K-04-0532 la ASF concluyó que P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, lo que originó deficiencias en el proceso de evaluación de las propuestas, falta de control del presupuesto y de los tiempos estipulados en el contrato de rehabilitación de la planta de fertilizantes nitrogenados denominada Agro Nitrogenados, S.A. de C.V.

“Falta de experiencia de la empresa creada (Agro Nitrogenados, S.A. de C.V.) por P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., para producir y comercializar fertilizantes que impide el logro de metas y objetivos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, reducción de metas y aumento del monto contratado sin justificación, no consideró originalmente la integración al proyecto de nueva tecnología, no justificó las razones por las cuales rebasó el importe contratado, no especificó en el contrato las responsabilidades que tendrían las partes, falta de permisos por parte de la autoridad ambiental previo al inicio de los trabajos, incumplimientos en la ejecución y calidad de los trabajos por parte de la contratista, falta de aplicación de retenciones y sanciones por el incumplimiento del programa de obra”.

La planta Agro Nitrogenados

La segunda fue hecha a través de la auditoria de Inversiones Físicas: 16-2-18T5K-04-0438, la cual en las conclusiones menciona que se incumplió con los objetivos y las metas de poner en operación la planta de fertilizantes nitrogenados, los costos han sido rebasados de “195,000.0 a 443,099.2 millones de dólares”, además de que los tiempos se alargado de 610 a 943 días calendario y a la fecha de la auditoría (noviembre de 2017) no ha generado utilidades para el Estado, por lo que el proyecto no ha sido rentable.

“Se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación; asimismo, careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento desde el proceso de su adquisición”.

Otra de las anomalías es que “no se establecieron antes de la contratación de los trabajos los conceptos o partidas que la contratista podría subcontratar; asimismo, no se cumplió con verificar que la contratista demostrara su capacidad técnica, material y humana conforme a lo pactado en el contrato”.

También se detectó pagos sin soporte documental que acredite los trabajos realizados, no se justifican diferencias en los pagos de equipos que necesitaban la misma rehabilitación, según estudios previos realizados a estos y se pagó la rehabilitación de equipos sin justificar las causas de su sobrecosto.

En ambos documentos, la ASF sugirió a Pemex realizar las investigaciones necesarias para sancionar administrativa a las personas que participaron en la compra-venta de ambos complejos. “Petróleos Mexicanos realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 adquirieron una planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación, la cual no ha generado utilidades para el Estado, en incumplimiento de los objetivos y metas por las cuales se realizó su adquisición y rehabilitación”.

MJP