Envía el Ejecutivo al Senado propuesta de Victoria Rodríguez Ceja para Banxico

El ejecutivo federal envió al Senado la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno y gobernadora de Banxico.

En el documento firmado por el titular de Gobernación, Adán Augusto López y dirigido a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, refirió que envió una carpeta con la documentación requerida para los efectos de transferencia y que de pie a la aprobación del órgano legislativo la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para el banco central.

Los dos compromisos de Victoria Rodríguez Ceja de ser gobernadora de Banxico

Victoria Rodríguez Ceja, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser gobernadora del Banco de México (Banxico), aseguró que en caso de ser ratificada cumplirá con su función respetando la autonomía del banco central, además de que su compromiso será combatir la inflación y no tocar las reservas internacionales.

A través de un video publicado en la cuenta del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la aún subsecretaria de Hacienda dijo estar honrada de haber sido nominada por el Presidente para encabezar el Banco de México.

Ramírez de la O respaldó la decisión de López Obrador y calificó a la funcionaria como honesta, competente y respetada. Además, celebró el que Rodríguez Ceja fuera la primera mujer gobernadora del Banco Central.

"Es una funcionaria, honesta competente y muy respetada por, en su ejercicio como subsecretaria de egresos nunca permitió un desface de la meta en del balance fiscal que nos aprueba el Congreso de la Unión, estamos complacidos por el hecho de que sería la primera mujer en ocupar esta importante posición", expresó.

Victoria Rodríguez Ceja, funcionaria honesta, competente y respetada, ha sido propuesta por el presidente @lopezobrador_ para ser la primera mujer gobernadora de @Banxico. pic.twitter.com/aSWIOf3YLm — Rogelio Ramírez de la O (@R_Ramirez_O) November 24, 2021





LA PROPUESTA DE AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Hacienda, para ser la primera mujer que sea gobernadora del Banco de México (Banxico).

"Queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de egresos, que ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar", apuntó.

El mandatario resaltó que si el Senado aprueba su propuesta, Rodríguez Ceja se convertirá en la primera mujer en dirigir el Banxico en su historia.

En conferencia mañanera, expuso que es una mujer de absoluta confianza, honesta, seria y responsable.

?? #EnLaMañanera | Andrés Manuel López Obrador propondrá a Victoria Rodríguez Ceja para el Banco de México. Esta sería la primera vez que lo dirija una mujer. #yn https://t.co/OFB1M5AFRg pic.twitter.com/pwdcn7HwAQ — La Silla Rota (@lasillarota) November 24, 2021

Aseguró que esta funcionaria cumple con los dos requisitos que se piden para el cargo: que tenga experiencia financiera o que haya ocupado un alto cargo vinculado a asuntos de Hacienda.

Añadió que el actual gobernador de Banxico solo fue funcionario de Hacienda, no fue subsecretario, luego sí estuvo en Bancomext.

López Obrador comentó que busca con hechos demostrar que se le da participación a las mujeres.

El mandatario indicó que haber retirado la nominación de Herrera no implica que haya perdido la confianza en el exsecretario.

Además dijo que no es cierto que el cambio en la nominación para Banxico haya afectado el tipo de cambio.

?? #EnLaMañanera | El presidente López Obrador descarta que el movimiento en la propuesta para el Banco de México haya influido en la depreciación del peso. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/zWlxQtAJ9O — La Silla Rota (@lasillarota) November 24, 2021

"No, tenemos que buscar lo mejor y consideramos que dadas las circunstancias es muy importante que sea Victoria. Se está moviendo el tipo de cambio porque se está fortaleciendo el dólar, pero es un fenómeno mundial, no tiene nada que ver con el nombramiento de el gobernador del Banco de México", comentó.

NOMINACIÓN DE VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA A BANXICO SE RATIFICARÍA EL MARTES: MONREAL





Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseveró que tras la llegada del nombramiento de la maestra Victoria Rodríguez Ceja como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banxico, el pleno de la cámara alta podría ratificar el dictamen en la sesión del próximo martes 30 de noviembre, según información de El Universal.

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR RODRÍGUEZ CEJA?

El experto señaló los dos requisitos que prevé la ley para la designación del o la gobernadora de Banxico:

1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y no tener más de 65 años cumplidos en la fecha de inicio del periodo durante el cual desempeñará su cargo.

2.- Gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.





POLÉMICA

La senadora Kenia López Rabadán afirmó que se retiró de la comisión que presidió durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que el presidente de la República proponía a Arturo Herrera como propuesto para formar parte de la Junta de Gobierno del Banco de México.

Sin embargo, afirmó que no se le informó que se retiraba la propuesta sino únicamente el dictamen.

"Claramente no hubo una información del Senado de la República, no la hubo y te lo digo yo, en términos... en ese momento era yo presidenta de la comisión de dictamen. Se me solicitó retirar el dictamen, pero nunca se informó que se había retirado la propuesta, que es un tema trascendente.

Y me parece que no es algo que se deba de hacer en lo oscurito ni se deba de guardar en un cajón", afirmó la senadora.

AMLO RECONSIDERA NOMBRAMIENTO DE HERRERA

Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, confirmó que el presidente López Obrador le informó hace una semana que había decidido reconsiderar su nombramiento para el Banxico.

"Con relación a la información que se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar que efectivamente el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México", posteó en Twitter.

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández, lamentó que Arturo Herrera no llegara a ser gobernador central.

"Arturo es un extraordinario servidor público, un gran economista y una excelente persona. Lamento mucho que el país se haya perdido la oportunidad de contar con él en un puesto de tanta responsabilidad. Mucha suerte en lo que venga. Sé que habrá muchas oportunidades en el futuro", escribió en Twitter.

El subgobernador Jonathan Heath, "retuiteó" lo que escribió Gerardo Esquivel.

Y CELEBRA NOMBRAMIENTO DE LORETTA ORTIZ EN LA CORTE

El presidente López Obrador celebró que Loretta Ortiz haya sido electa por el Senado para ser la nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Destacó que así se puede ver el avance hacia la paridad de género en todo el gobierno.

"Siguen las mujeres teniendo prioridad. Celebro que el Senado haya elegido a la nueva ministra. Estamos hablando de otra mujer, de Loretta, que es abogada, especialista en Derecho Constitucional y defensora de derechos humanos, muy bien", dijo.





(Luis Ramos)