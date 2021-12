Envejecimiento de la población aumenta número de mexicanos con discapacidad: UNAM

El próximo viernes se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa cinco por ciento de la población total; 53 por ciento son mujeres y 37 por ciento varones.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 las personas con discapacidad constituían 15 por ciento de la población mundial (más de mil millones), casi 190 millones de ellas tienen dificultades en su funcionamiento y requieren, con frecuencia, servicios de asistencia.

Para Berenice Pérez Ramírez, especialista de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, considera que en el caso de los mexicanos el aumento quizá se deba a la discapacidad psicosocial. No se hablaba mucho de esa limitación porque se trata de malestares temporales o permanentes que, aparentemente, no se marcan en el cuerpo y, por tanto, no son visibles y se refiere a todos aquellos subjetivos que, desde una perspectiva médica, se identifican como trastornos: de ansiedad, depresión, bipolar y otros del estado de ánimo; alimentación, personalidad, estrés postraumático y trastornos psicóticos, acota.

Durante la pandemia, esa condición se incrementó, incluso la OMS reconoce que México tiene los más altos índices de depresión y ansiedad, además de que es un país con una alta incidencia de diabetes y es probable que las crónico-degenerativas dejen una secuela en quienes las padecen, si no reciben atención médica adecuada; por esta razón también es posible que se eleven las cifras.

Somos una población que envejece, nuestro país transita por un proceso de envejecimiento demográfico, ya que mientras que en 1990 habitaban cuatro millones 988 mil 158 personas de 60 años y más, en 2019 fueron 13 millones 935 mil 501 personas de 60 años o más.

Pérez Ramírez reconoce que hay avances importantes en la atención social de este grupo. Como son su inclusión educativa es hoy un tema relevante y las instituciones llevan a cabo acciones para que accedan cada vez más a todos los niveles. En términos de salud hay mayor cobertura, incluso, un indicador significativo es poder interactuar, con mayor frecuencia, con ellas en distintos espacios públicos, algo que no ocurría.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la población con discapacidad enfrenta grandes obstáculos y es objeto de estigmatización y marginado, asimétricamente más pobre, desempleada y con mayores tasas de enfermedades.













kach