Entrevistará Senado a candidatas a presidir Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Mañana en el Senado de la República serán entrevistadas las tres aspirantes propuestas por el Ejecutivo, desde hace dos meses, para presidir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV, organismo que depende de la secretaría de Gobernación), uno de los cargos más sensibles en este y gobiernos anteriores, principalmente por la búsqueda de víctimas por desaparición forzada.

Mara Gómez Pérez.

Las tres entrevistas serán realizadas por las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia, que en suma son un promedio total de cuarenta integrantes, de los cuales la bancada de Morena tiene la mayoría. La primera entrevista será a las 9 horas con Mara Gómez Pérez, quien en su cuenta de Twitter señala ser doctora en Derecho y especialista en justicia y derechos humanos, y quien se ha desempeñado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de haber sido funcionaria en la Suprema Corte de Justicia y el propio Senado donde desempeñó el cargo de subcontralora de Evaluación y Gestión Parlamentaria.

María de los Ángeles Haces Velasco.

A las 10:30 am se realizará la entrevista con María de los Ángeles Haces Velasco, quien sin pedir licencia se desempeña hoy como titular interina de la CEAV tras la renuncia de su ex titular, Jaime Rochín. Cabe destacar que varias organizaciones estatales especializadas en búsqueda de desaparecidos, objetaron la inclusión de su nombre en esta terna por considerar que no garantiza independencia del Poder Ejecutivo.

Al mediodía se realizará la tercera entrevista con Melba Adriana Olvera Rodríguez, colaboradora del semanario Zeta y titular de la Comisión de Derechos Humanos en Baja California.

Melba Adriana Olvera Rodríguez.

En el dictamen de idoneidad, resultado de la votación de las tres comisiones unidas, se aprueba por la mitad más uno. Pero en pleno, la votación es similar a la elección de la nueva ombudsman, es decir, requiere el voto favorable de dos terceras partes del pleno presente durante la sesión.

Kenia López Rabadán, senadora por el PAN, titular de la comisión de Derechos Humanos, explicó a La Silla Rota que la resolución de este cargo "no tiene un plazo límite como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CEAV tiene una lógica distinta. No hay retraso, hubo una renuncia por parte del ex titular de la CEAV y ahora resolveremos la idoneidad, de las propuestas y el pleno decidirá quién sería la mejor opción".

En las entrevistas, dijo, "conoceremos algo más allá de lo que dice su currículum, ojalá no mientan como hemos visto en experiencias pasadas, para mí la mayor prioridad es esa. Ojalá y haya congruencia con el cargo que están buscando, sería lamentable descubrir que le mintieron a los mexicanos. Conocer su preocupación y cercanía con las víctimas, su autoridad sobre el tema que aqueja a miles de personas en México", afirmó. "Necesitamos verlas, escucharlas y conocerlas para tomar la mejor decisión", advirtió.

Las tres aspirantes se han presentado en semanas anteriores, con los senadores titulares de las comisiones mencionadas. De ahí que la comisión de Gobernación haya ya recibido cartas de diversas organizaciones relacionadas con el tema, pronunciándose a favor y en contra de las tres candidatas.

JGM