Entregó SHCP “papa caliente” a Germán, la víspera de su renuncia

En la víspera de la renuncia de Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social, Raquel Buenrostro Sánchez, oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le dejó una papa caliente relacionada con la compra consolidada de medicamentos.

El documento en manos de LA SILLA ROTA -con fecha del 17 de mayo de este año, pero con sello de recibido el 20 de este mes- muestra que Buenrostro Sánchez le escribió a Flavio Cienfuegos Valencia, director de administración del IMSS, a quien le indica que dada la experiencia y la capacidad que tiene el instituto, ahora tendrá que llevar a cabo el proceso para distribuir los productos, en coordinación con todas las instituciones que participan en la licitación.

“Le solicito su apoyo para que coordine al Grupo de Trabajo integrado por las unidades administrativas de las dependencias y entidades involucradas en el proceso de compra consolidada de medicamentos y material de curación, para atender las necesidades correspondientes a los meses de julio-diciembre de 2019”, enfatiza la oficial mayor de Hacienda en el documento.

Detalla que el IMSS debe “realizar una propuesta de estrategia, planeación, programación y diseño de los procesos resultantes de la compra mencionada, que incluya el análisis de la red institucional de distribución, las capacidades técnicas, financieras y humanas de las dependencias y entidades involucradas, así como los procesos normativos que, en su caso, deban cumplirse al interior de las mismas, con la finalidad de garantizar el abasto de insumos del sector salud”.

Buenrostro Sánchez señala en el oficio que la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Oficialía Mayor de la SHCP acompañará al IMSS en las contrataciones, por lo que éste debe informarle de manera periodica sobre el desarrollo y las incidencias del proceso.

Además, le solicita a Cienfuegos Valencia que lleve a cabo las acciones necesarias para que se pueda dar cumplimiento al calendario de la compra consolidada. Este jueves se tiene que presentar la publicación de la convocatoria, se prevé que el próximo 21 de junio se dé a conocer el fallo de la licitación y en los primeros días de julio empezaría la entrega de medicamentos e insumos.

Con este nuevo modelo de compra consolidada de medicamentos, la Oficialía Mayor de de Hacienda busca comprar los medicamentos directo a los laboratorios, mientras que antes se hacía a través de distribuidores, quienes también se encargaban de la entrega de los productos en el país.

Sin embargo, ahora la situación será distinta, ya que las autoridades tienen que encontrar quién realice la distribución, almacenaje, empaque y entrega de los medicamentos y materiales de curación a las instituciones del Sector Salud.

Destaca que el documento está dirigido directamente a Cienfuegos Valencia y no a Germán Martínez, quien en ese momento aún era el director general del IMSS. Ayer, tras su renuncia, destacó que hubo injerencia “perniciosa” de la Secretaría de Hacienda, en especial de Buenrostro Sánchez, pero no mencionó este oficio sobre la compra consolidada.

En entrevista con LA SILLA ROTA hace algunas semanas, Martínez Cázares dijo que el Instituto tenía la capacidad para hacer una consolidación de medicamentos en la región: “¿Por qué no? Y que la lidere el IMSS, tiene el mecanismo, tenemos una conferencia, es una idea al aire, hace falta cierta creatividad, cierto compromiso y voluntad de ayudar a los más desfavorecidos, es así la deuda de Andrés Manuel López Obrador y nadie lo ha intentado. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no permitirle al IMSS que lo pueda intentar?”.

AJ