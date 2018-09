Entregables siempre han estado en Sedesol: Gustavo Rodríguez

REDACCIÓN 27/09/2018 03:02 p.m.

Gustavo Rodríguez González, exdirector general de Comunicación Social de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), afirmó que Sedesol lo destituyó de forma errónea de su cargo, pues no existen irregularidades respecto a la campaña “Cruzada Nacional contra el hambre”.

Afirmó que tiene todos los comprobantes de la campaña y que el órgano fue responsable del control de la misma de forma interna; para él la equivocación e imprecisiones en la indagatoria serían de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

"Me interesa demostrar que el Órgano de Control Interno de la Sedesol se equivocó. Desde el principio los entregables estuvieron en Sedesol. Ha sido una investigación ineficiente, no se llevó un procedimiento adecuado, aunque no podría decir que es dolosa", señaló en entrevista radiofónica.

Dijo confiar en que Sedesol detecte el error en la investigación, ya que además debe pagar una multa de unos 210 millones de pesos, aunado a la resolución que le impusieron.

“Es una sanción por 210 millones. Un poco en broma, estaba diciendo que ni vendiendo todos mis órganos voy a alcanzar a cubrir la multa", explicó el excolaborador de Rosario Robles, al tiempo que reiteró tiene confianza en que serán pruebas suficientes los comprobantes que tiene, mismos que hará públicos en sus redes sociales.

"Tenemos elementos y la confianza de que esto pueda resolverse pronto porque sí existen evidencias reales más allá de los que detectó la Auditoría Superior de la Federación”, dijo.