Entrega directa de recursos a mujeres violentadas no es solución: ONG

MARILUZ ROLDÁN 01/03/2019 07:09 p.m.

Entregar recursos de manera directa a las mujeres víctimas de violencia en vez de otorgarlos a los refugios donde se les brinda protección, no es la solución, criticó la organización Reinserta en respuesta a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los cambios en el subsidio que se daba a estos centros.

La organización, que trabaja en la reinserción de adolescentes y mujeres que se encuentran en prisión, destacó que la violencia intrafamiliar es un fenómeno que va en aumento y para atender esta problemática se necesita implementar políticas públicas integrales que salvaguarden la dignidad e integridad de las víctimas.

El presidente López Obrador dijo en su conferencia de la mañana que la entrega de recursos ahora será de manera directa a través de la Secretaría de Gobernación y añadió que aún están afinando los detalles de estos cambios.

Ante esta postura del gobierno federal, Reinserta recordó que en México se vive un contexto de grave violencia de género, ya que 10 mujeres fueron asesinadas diariamente en durante enero pasado y las cifras de feminicidios se duplicaron de 407 víctimas, en 2015, a 834, en 2018.

?"Para una problemática tan compleja no podemos creer que la solución es la entrega directa de recursos. Lo anterior no proporciona la protección y cuidado integral para las víctimas de violencia, ya que, sin el acompañamiento institucional, no se pueden garantizar medidas de reparación", mencionó la organización en un comunicado.

Señaló que, además, "es contradictorio con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que promueve la instalación y mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos, en los que se guarde la secrecía de su ubicación y sean atendidos por un equipo capacitado y multidisciplinario".

Por esa razón, Reinserta criticó la decisión del gobierno sobre el cambio en la entrega de recursos a los refugios y exhortó a que se rectifique esa postura. Recordó que estos centros que opera la sociedad civil brindan protección a las mujeres y niños que los necesitan, ya que cuentan con protocolos de acción y estrategias puntuales.

