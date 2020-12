Entre reclamos, nombran nueva consejera de Pemex

El pleno del Senado de la República ratificó el nombramiento de Laura Itzel Castillo como consejera independiente del Consejo Consultivo de Petróleos Mexicanos (Pemex), pese a los reclamos y la división del bloque de oposición.

Durante la discusión de su nombramiento, enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los senadores del PAN aseguraron que la arquitecta no cuenta con los 10 años de experiencia en el campo petrolero y, por lo tanto, no debería estar en el cargo.

"Celebro que el presidente envíe a mujeres talentosas, capaces e inteligentes, como es el caso de Laura Itzel, desafortunadamente no cumple con el requisito que establece la propia Ley de Pemex, que habla de que tenga 10 año de experiencia en el sector, pero no los tiene", dijo la senadora Xóchitl Gálvez.

En su oportunidad, el senador Damián Zepeda (PAN) recriminó a los demás senadores de la oposición que votaran en favor de la designación de Graciela Márquez Colín como integrante de la Junta de Gobierno del Inegi, y de Galia Borja Gómez como subgobernadora del Banco de México.

"No hay duda de la relación directa, de equipo político con Andrés Manuel. Y está bien, no tiene nada de malo, para otros cargos, nómbrenla secretaria, pero no consejera independiente de Pemex", señaló.

En favor de la designación se posicionó el senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), quien argumentó que "era muy complicado que (Laura Itzel Castillo) tuviera algún cargo en el gobierno, porque ella era parte de la oposición".

"¿Será dependiente del gobierno? Yo espero que no, lo que sí creo es que el presidente debió darle un mejor cargo, y eso sólo demuestra que no es una persona que aspire a cargos. Me parece francamente discriminatorio negarle a alguien un puesto de trabajo por tener afinidad con el gobierno en turno.

"Es honesta, vertical e integra, por eso no me importa si comparan las alianzas que está haciendo mi partido, yo podría criticar la conducta de otros, pero no lo haré porque hoy, en este tema, lo único solicitado es decir si Laura Itzel Castillo está capacitada, y en mi concepto claro que lo está", dijo el priista.

Laura Itzel Castillo Juárez dos veces diputada federal, y en una ocasión fungió como presidenta de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados; también fue secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de la Ciudad de México, bajo la administración de López Obrador.

Castillo Juárez ha realizado más de 10 publicaciones e investigaciones sobre materia energética, desarrollo sustentable y actos de corrupción en las empresas energéticas del Estado mexicano, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Es arquitecta de formación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).