Entre porras y reclamos, así se vivió el mitin de AMLO en Tijuana

LA SILLA ROTA 08/06/2019 11:37 p.m.

"Sr. Presidente justicia Lomas del Rubí. Cumpla su promesa", es la pancarta que una vecina de ese barrio mostraba desde las diez de la mañana frente al templete a donde llegó siete horas después el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, que en campaña prometió ayudarles a tener una vivienda después de que la suya, como otras cien, se derrumbó.

No era la única, otros asistentes mostraban mantas o pancartas con felicitaciones.

Aguantaron de pie, ahí escucharon primero anunciar que estaba Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores.

La población le aplaudió por varios segundos, después fueron insistentes los abucheos al gobernador panista de Baja California, Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, al gobernador priísta del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y al alcalde de Tijuana, el panista Juan Manuel Gastélum, quien no estuvo presente.

Un total de 20 mandatarios estatales acompañaron a López Obrador, así como unos 100 diputados federales.

Luego habló Ebrard y aseguró estar cansado pero con buenas noticias para evitar problemas económicos en el país ante la política que pretendía aplicar el presidente estadounidense Donald Trump de aumentar los aranceles a los productos mexicanos.

Después hablaron Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Amalia Tello Torralba, indigna mixteca de San Quintín y locutora bilingüe de la radio indigenista La Voz del Valle, Arturo Favela, representante nacional de iglesias evangélicas y el padre Solalinde.

Después de cincuenta minutos habló López Obrador, a quien aplaudieron y le gritaban "estamos contigo"

Hablo de que México y Estados Unidos tienen una historia de apoyo, no se enemista para luego enlistar cómo ha sido, incluso en la época de crisis.

Mientras hablaba de que a los migrantes se les recibirá con un trato humano, a cinco calles se encuentra el albergue Juventud 2000, en donde viven centroamericanos duermen en casas de campaña y padecen la falta de apoyo del gobierno de México.

Algunos tratan de curarse con lo que pueden de la varicela que padecen, pues no hay jornadas médicas, ni medicamentos.

Ahí entra la multitud estaba José Pedraza, de 63 años de edad, quien llegó junto con varias personas de la tercera edad.

Llegó con su guitarra para cantarle al mandatario una composición de su autoría: Me Canso Ganso.

"Me Canso Ganso, Me Canso Ganso, Me Canso Ganso, dijo López Obrador. El cambio que ahora tenemos nadie se lo imaginaba y la oposición decía sin promesas de campaña", dice la estrofa que a capela cantaba a la vez que sonreía.

Al concluir Obrador su mensaje, saludar a legisladores y algunas personas, decenas de asistentes se acercaron y subieron al templete para tomarse la fotografía del recuerdo.

"Me emociona estar cerca y reunirme con la gente que estuvo aquí y más que nadar venir a apoyar al presidente", expresó Amansio Vilchis, quien tiene más de 39 años viviendo en San José, California, Estados Unidos.

Coincide con lo que expresó el mandatario en su discurso en favor de los connacionales.

"Porque todos los que trabajamos somos gente de México, los que hacemos el trabajo pesado", sostuvo el esposo y padre de seis hijos que nacieron en el vecino país a donde emigró a los 23 años.

Él es nativo del Estado de México y no olvidó su bandera mexicana para ondearla cuando hablaba López Obrador.

Los servidores de la nación también aprovecharon el lugar y la presencia d la líder nacional de Morena, Yeidkol Polvensky, para tomarse con ella la fotografía del recuerdo, lo mismo que quedó en la calle Segunda y la avenida Constitución de la colonia Zona Centro, en donde miles esperaron por varias horas el mensaje del presidente de México.

En el templete hubo 40 personas, solo tres mujeres, de los cuales ocho fueron oradores, siete hombres, una mujer y dos religiosos.