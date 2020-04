Entre necesidad y donaciones, Denisse crea caretas de protección

"Nací para hacer cajas, pero los médicos ahora necesitan caretas de protección". Así comienza la historia de Denisse Long, una diseñadora industrial cuya PyMe (pequeña y mediana empresa) para fabricar cajas quedó estancada en medio de la pandemia del coronavirus. Entonces ella comprendió inmediatamente, que el covid-19 no pagaría sus gastos diarios, a menos que sucediera un cambio radical. Y la vida se lo concedió.



"El cartón es lo mío y literalmente me habla y me dice qué es lo que quiere hacer. Me encantan las cajas, pero he aprendido que quien cambia rápido es quien sobrevive. A raíz de la contingencia andaba preocupada porque mis productos podían considerarse suntuarios; desde antes la economía ya venía mal y esperar que la gente organizara bautizos, compre cajas o regale 700 kits de papelería, era difícil", cuenta desde su taller a La Silla Rota.

Su voz es ágil, sus ideas más. En segundos Denisse narra detalles de cómo fue que el acetato desplazó al cartón e hizo realidad su fantasía, pues hoy por hoy el covid-19 sí paga los gastos diarios de su casa y también le permite hacer donaciones materiales para proteger a los médicos que enfrentan esta pandemia.

"Estaba preocupada por el negocio que está aquí en CDMX; anteriormente había trabajado catorce años en la embajada británica, pero la reina me hizo favor de liquidarme y gracias a eso eche a andar este taller. Buscando ideas en redes para buscar nuevos clientes vi un video que me partió el alma; era una enfermera -creo que del hospital de Tlalnepantla- que explicaba que no tenían equipo, que la pandemia estaba encima y llegaban más casos de pacientes con neumonía atípica", narra.

"Estaba asustada y anunció que fabricaría su propia careta de protección facial; tomó un cilindro de pet de refresco, lo cortó, le puso una toalla en la frente y eso era lo que usaba ¡Y dije esto no puede ser así! Yo no tenía presupuesto para donar y era lo que pedían a gritos: donaciones. Pero a mí no se me cierran las puertas".

Fue así como declaró su propia guerra y empezó por enlistar los recursos con que contaba. "A través del plotter de corte que tengo, creamos un grupo de Facebook donde intercambiamos ayuda desde el otro lado del planeta. Y con el coronavirus noté que en España intercambiaron archivos para hacer caretas de protección. Pedí permiso para tomarlo, dijeron que sí y adaptamos el contenido".

"Vi que tenía la máquina, posibilidad de tener proveedores, la necesidad de generar ingresos y la inquietud de realizar donaciones. Pensé si a las caretas que me compren, le sumamos un poquito y vamos juntando ¡Pues yo donó haciendo esas mismas caretas! Lo más sorprendente fue que este proyecto lo desarrollamos en dos días; y del día uno al día de hoy, vendimos siete mil caretas y tengo en lista un probable pedido de un millón".

Personal médico, de limpieza, policías, bomberos...

Para todos hay. "Quiero contarte que ningún hospital me compró nada", aclara Denisse, "todo lo donamos".

En un promedio de veinte días, enlista Denisse, 700 caretas para adulto llegaron -vía donaciones que ella misma puenteó con quienes la contactaron: la Cruz Roja, bomberos en San Miguel Allende (Guanajuato), médicos del hospital Darío Fernández del ISSSTE, un grupo de policías y personal de intendencia del hospital covid de Francisco del Paso y Troncoso; así como algunos residentes de un hospital en Toluca.

"El precio es de 30 pesos por cartea. Las primeras me las compró mi cuñado y fueron 20 para su familia, pero iban sin caja. En dos noches que no dormí me obsesioné y diseñamos la caja de empacado, logotipo, empacado, marca, etcétera porque el material se raya con mucha facilidad. La careta dura tanto como la cuides y se limpia con sanitizante de alcohol; mi esposo lava la suya con agua y jabón o una franela porque si no, sí se raya. Pero ya puesta es como si trajeras una ventana en la cara que no te permite tocarte ni a ti mismo y eso en este momento es importantísimo".

"Los pedidos aumentaron cuando se pasaron la voz entre mis cuñados, sus conocidos y mis grupos de Facebook. Luego mi esposo usó una para ir al super; ahí lo pararon para preguntarle donde la compró y explotó todo. Literal, el producto se hizo viral", resume. "Fue entonces que decidimos invertir algunos ahorros y la colegiatura de la universidad de mi hijo para comprar más material: todo se vendió".

Encarrilada contra reloj en el negocio, este naturalmente escaló y ahora su proveedor maquilador puede diferir parte de la producción con dos familias de terminadores profesionales que utilizan su propio equipo en este taller, que es sanitizado a diario.

Posteriormente la diseñadora se topó con un nuevo reto. "Encontré un post en redes de una señora a la que le urgían tapabocas porque tiene una asociación que recibe niños con cáncer y a estos chiquitos los llevan a sus tratamientos ¡En transporte público! ¡Imagínate! ¡Esos niños son población vulnerable y no tenían protección! Guarde el post y me dije péreme tantito señora a que termine de organizarme y verá lo que le hago. Finalmente hicimos una reducción de la careta de adulto para niños; pero ya no encontraba a la señora del post enredes", cuenta. "Así que en un grupo de amigas escribí: señoras todas, me van a ayudar a encontrar a esta señora que vi en un post y no la encuentro. No pasaron quince minutos cuando ya estaba hablando con ella. Le doné 40 caretas para sus niños y estuvo feliz".

Lecciones y bendiciones

A días de entrar México en la fase tres de esta pandemia, Dennise Long esta preparada para continuar vendiendo y donando caretas protectoras para todos, en la medida de sus posibilidades. Pero esta aventura le ha permitido, relata, abrir puertas que antes no hubiera imaginado. Por ejemplo, el acetato que utiliza para donaciones le fue, a su vez, donado por una importante empresa papelera con la que compartió su proyecto con el fin de que la continuaran abasteciendo; y pese a que éste es un negocio cerrado como consecuencia de la contingencia, a ella se le atiende personalmente por solidaridad frente a la contingencia sanitaria.