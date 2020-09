Entre "Fuera López" y "Viva Cristo Rey", Frenaaa llega al Zócalo

El Frente Anti AMLO -mejor conocido como FRENAAA- ingresó al Zócalo capitalino tal y como anunció esta mañana en redes sociales, cobijados por dos amparos que avalaron su libre derecho de manifestación y tránsito para llegar a la explanada. Y así lo hicieron.

Desde el mediodía los principales integrantes del frente se reunieron en la carpa principal, montada afuera de Bellas Artes. "¡Pinche estorbos!", gritó una mujer a su paso. Todos eran adultos mayores; comentaban entre sí el temor a una posible represión de parte de la policía; afirmaban que las barreras metálicas estaban sujetas con candados. Dudaban en lograr llegar al Zócalo. Por el megáfono gritaron "¡compañeros sana distancia! De un momento a otro llega nuestro líder"; y pidieron la presencia de veinte jóvenes para organizar el ingreso.

Dos llegaron a ponerse a sus órdenes; venían de realizar un recorrido por el primer cuadro de la ciudad. "Hay puntos débiles donde no hay policías, por ahí podemos ingresar", dijeron. Se referían a la calle 5 de Mayo. Pero no todos querían ingresar por ahí, pues señalaban que entrar por la calle Madero les daría mayor presencia.

#AlMomento Al grito de "fuera López" integrantes del grupo Frenaaa esperan en avenida Juárez, afuera de Bellas Artes, las instrucciones para partir al Zócalo; "no tarda en llegar el líder", gritó uno de ellos. *rb pic.twitter.com/ekA2Nbv5f6 — La Silla Rota (@lasillarota) September 23, 2020

Al grito de "¡Fuera López!, envueltos en banderas de México, con estandartes de la virgen de Guadalupe, megáfonos en mano y una avanzada de adultos mayores, un primer contingente de aproximadamente 30 personas salió a las 13:30 horas de la esquina de avenida Juárez y eje central Lázaro Cárdenas. Intentaron ingresar por avenida Madero, pero un grupo de policías se los impidió por ser solo acceso para transeúntes. Si bien por minutos se confrontaron entre jaloneos, palabras y movimiento de vallas, lograron pasar. "¡Hay un amparo de libre tránsito que nos permite entrar! ¡No lo violen! ¡Es desacato!" gritó el hombre del megáfono a los policías. Otra parte del contingente (cerca de cien personas), evitó la calle Madero e ingresó por 5 de Mayo.



#AlMomento Con empujones y moviendo las vallas de contención el movimiento Frenaaa se abre paso al Zócalo por la calle Francisco I. Madero *rb pic.twitter.com/DIeqvwVYZB — La Silla Rota (@lasillarota) September 23, 2020

En total, no más de cien manifestantes rodeados de un numeroso grupo de reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Manuel Barrales era uno de ellos. "Todas las vías son buenas para entrar, vamos avanzando, pero tenemos que llegar al Zócalo, ahorita no hemos conseguido nada", afirmó a La Silla Rota.



#AlMomento Se prepara #FRENAAA para su ingreso al Zócalo. "Contentos, pero no felices", advierten. Afirman que conforme avancen al primer cuadro, levantaran tiendas de campaña en la zona *rb pic.twitter.com/jHROAStT5V — La Silla Rota (@lasillarota) September 23, 2020

Transeúntes y gente que salió de los negocios, presenciaron su paso. Acostumbrados a que en los últimos años la tradicional consigna fuera "Es un honor estar con Obrador", esta vez escucharon "¡Fuera López, fuera López! ¡Abajo el dictador de cuarta!".



#AlMomento Permite la policía el acceso del contingente de Frenaaa hacia el zócalo capitalino por Av. 5 de Mayo. *rb pic.twitter.com/hxFxHVkuI4 — La Silla Rota (@lasillarota) September 23, 2020

Sorprendidos, presenciaron cómo la policía les abrió el paso al Zócalo. Al lado de sus camiones, uniformados con cascos y escudos, obedecieron la orden de sus superiores y se replegaron. Entonces, FRENAAA ingresó por el circuito del primer cuadro y se encontró con un escenario que no esperaban: el perímetro del primer cuadro estaba flanqueado en su totalidad por policías auxiliares, desde Catedral, Palacio Nacional, los dos edificios de gobierno y el inmueble de oficinas del congreso capitalino. Además, solo se les permitió el ingreso a una mitad del Zócalo. La otra se encontraba resguardada por vallas metálicas. Y la línea divisoria entre ambas fue el asta bandera.

Y se instalaron

Un promedio de quince tiendas de campaña ocuparon su lugar en el Zócalo. José Gómez platicó su experiencia. "Es libertad de paso, todos los mexicanos tenemos derecho de estar aquí, nos reciben así porque es puro miedo del gobierno porque saben que no están haciendo las cosas bien".

Al mismo tiempo en la línea divisoria de vallas, mujeres policías custodiaban que nadie intentara brincar el límite impuesto. "Amigas no teman, no vamos a pasar, es por ustedes ¿eh? Somos pacíficas y no estamos contra las mexicanas, no somos peligrosas", les dijeron las manifestantes.

#Entérate Tras arribo al Zócalo de contingente Frenaaa, policías y vallas metálicas frenaron el paso de los manifestantes a Palacio Nacional. *rb pic.twitter.com/gcz0qu44hK — La Silla Rota (@lasillarota) September 23, 2020

A nadie le importó la pandemia, ni el coronavirus, ni los contagios ni el rayo de sol. Al frente del contingente su dirigente Gilberto Lozano -ex directivo de FEMSA, Fomento Económico Mexicano- intentó emitir un discurso, pero los empujones y ánimos caldeados lo impidieron. Los manifestantes de Querétaro realizaron una cadena humana a su alrededor. Y el discurso terminó por convertirse en pequeñas entrevistas con la prensa.

"En la expectativa era llegar al Zócalo, no estar ocupando una calle", dijo.

"Todos los contingentes les daremos luz verde para que ella se venga Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro... Simplemente es una dictadura militar, un pisoteo a los derechos humanos", afirmó. Y enlistó las condiciones que tuvieron desde el sábado en el plantón de avenida Juárez. "No tuvimos sanitarios tres días, no tuvimos comida las primeras doce horas y se comportaron como un gheto... Nos vamos a quedar aquí hasta que se vayan López, así de claro, así sea hasta el 2024", advirtió.

#AlMomento Gilberto Lozano dirigente de Frenaaa, aseguró que para hoy en la noche su campamento cubrirá la mitad del Zócalo, además de afirmar que planea retirarse del lugar en cuanto salga @lopezobrador_ de presidencia *rb pic.twitter.com/l4ostRUkhA — La Silla Rota (@lasillarota) September 23, 2020

Entre Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe



Conforme transcurrió la primera hora, pequeños grupos de manifestantes rezaron un rosario, hincados frente a la catedral. "Aparta de nosotros la perfidia sionista, el terror comunista, la siniestra judeo masonería... Atiéndenos señor en esta hora aciaga y si está en tu sapientísima voluntad, aparta de nosotros este cáliz de amarguras dándonos la gracias reconquistar a México", rezaban.

En otro extremo, cerca de la asta bandera, otros gritaban "¡Qué viva México, Santa María de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey!¡Que viva la virgen de Guadalupe, nuestra patrona y Generala! ¡Que Morena ni que nada!".

(djh)