Entre corrupción, sepultan plan ganadero que lideró David Monreal

Entre acusaciones de corrupción y la epidemia de covid-19, el Programa Crédito Ganadero a la Palabra está por desaparecer de la lista de programas sociales implementados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El programa ya fue eliminado en los hechos, pues este año se detuvo la entrega de apoyos debido a la contingencia sanitaria, pues éstas se realizan forzosamente en persona; y en el Proyecto del Presupuesto de Egresos para 2021, no se le etiquetó ni un peso.

De acuerdo con un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), publicado en junio pasado, el programa contó con 4 mil millones de pesos en el primer año de operación, lo que se redujo hasta 75% para este 2020.

"El monto fue modificado a mil millones, de los cuales se ejercieron 990.4 millones de pesos. En 2020, el programa tuvo un presupuesto aprobado por mil millones de pesos, 75% que el aprobado en 2019, en términos nominales", cita el informe.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, la Secretaría de Hacienda eliminó la partida U021, correspondiente mismo, "derivado de que en 2019 presentó dificultades en su implementación y en 2020 no operó debido a que los recursos fueron reorientados dado el entorno económico y de salud desfavorable".

"Si bien se elaboraron las Reglas de Operación del programa como lo mandata la Ley, éstas no fueron publicadas, una vez evaluado los resultados del primer año de operación y la problemática suscitada durante su implementación", detalla el proyecto.

ACUSAN A DAVID MONREAL DE MALOS MANEJOS

Legisladores federales de Morena, como el senador José Narro Céspedes y el diputado Ricardo Delsol Estrada, han acusado a David Monreal, excoordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de malos manejos.

El pasado 13 de octubre, el senador Narro Céspedes afirmó a La Silla Rota que hay irregularidades en el programa, que coordinó David Monreal hasta octubre, por lo que le ha hecho llamados para que rinda cuentas e informe sobre las actividades en el proyecto.

"Hay muchas quejas sobre el programa, han salido varios reportajes y a nosotros nos llegan las denuncias y quejas. Lo peor de todo es que el programa está suspendido y en la propuesta del Presupuesto de Egresos no viene etiquetado", acusó en esa fecha.

David Monreal se registró como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas el pasado 5 de noviembre, al igual que lo hizo el senador Narro Céspedes.

En entrevista con este medio, el diputado Delsol Estrada aseguró que Monreal cometió un fraude de 50 millones de pesos al contratar a la empresa Industrias A Y G, mismo que acusaron ante la Auditoría Superior de la Federación, en enero pasado.

"Se siguen sumando muchas denuncias y evidencian toda la corrupción en la entrega del programa. La dinámica del programa es buena, el problema es que está mal administrado y por gente que no representa la cuarta transformación", dijo.

En respuesta, David Monreal Ávila dijo a este medio que no existe ninguna demanda de parte de los ganaderos que han sido beneficiados con el programa, y consideró el trabajo de los legisladores "obedece más a un interés político", que de defensa del programa.

"Quienes han hecho las denuncias y quejas son ellos (los legisladores), y no son productores ellos -que yo conozca-, ellos hacen las denuncias y son quienes incitan a los ganaderos a exigir algún programa.

"Es un método de lucha que yo no avalo, que no reconozco y que el mismo presidente, de origen, en su toma de protesta, nos pidió no cediéramos al chantaje. Y ya cambiaron las formas de hacer política y los mismos programas (sociales)", señaló.

EL FRAUDE DE LOS 50 MILLONES

La Silla Rota tuvo acceso al convenio de concertación firmado entre la Sader, a través de la Coordinación General de Ganadería, y la empresa Industrias A Y G, misma que nombró a Víctor Hugo Calderón Vázquez como su administrador único, en 2017.

El convenio se firmó con el interés de que la empresa colaborara con la Sader "en la ejecución de actividades del componente repoblamiento de hato pecuario del programa de Crédito Ganadero a la Palabra para el ejercicio fiscal de 2019".

En un reportaje presentado el pasado 1 de octubre, Noticieros Televisa presentó testimonios con pequeños productores de leche en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, quienes afirmaron haber recibido vaquillas enfermas y viejas como apoyo del programa.

De acuerdo con los productores entrevistados por Noticieros Televisa, las vaquillas fueron entregadas por Nemesio Vázquez García, coordinador del programa en la entidad y tío de Calderón Vázquez, quien firmó como representante de Industrias A Y G en el convenio.

Este medio hizo una revisión en el Sistema Integral de Gestión Registral sobre la empresa, búsqueda que arrojó que la misma fue constituida en Guadalupe, Zacatecas, el 28 de junio de 2016, por Cocus Juliana Duron Del Real e Imelda Del Real López.

En el convenio se estableció que Industrias A Y G sería responsable del traslado, manejo y alimentación del ganado que se entregaría como apoyo en el programa, también de habilitar espacios seguros para éste, que acusaron llegó en malas condiciones.

AUDITORÍA LLEVA NOTA DE IRREGULARIDADES

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) envió, el pasado 20 de noviembre, a la Sader las cédulas donde le dio a conocer las observaciones preliminares de la auditoría 275-DE practicada al Programa Crédito Ganadero a la Palabra, para que llevara a cabo la presentación de informes y acreditara cualquier asunto a su favor.

Dentro de las observaciones preliminares, la ASF reconoció que el ganado se entregó sin contar con los requisitos de "calidad genética, certificación y sanidad animal"; y que inició operaciones seis meses antes de que se emitieran las reglas de operación.

"La Sader implementó la operación del Programa Crédito Ganadero a la Palabra, sin haber acreditado contar con el diagnóstico que justificara su creación (la primera entrega de ganado fue el 18 de enero de 2019), fue hasta el 10 de julio cuando se remitió el documento "Diagnóstico del Programa Crédito Ganadero a la Palabra" a la Secretaría de Hacienda para su revisión", señalan las observaciones.

Respecto a la filtración de las observaciones preliminares, entregadas a la Sader, la ASF aclaró que "el informe individual, con los resultados definitivos" de la auditoría será entregado a la Cámara de Diputados como parte de la entrega de la Cuenta Pública 2019, en febrero de 2021.

David Monreal aseguró a La Silla Rota que el Crédito Ganadero a la Palabra "es un programa muy exitoso que ya está arrojando los primeros resultados y que, seguramente, quienes tienen la mejor información y el mejor testimonio, son los beneficiados del programa", y que la redirección del recurso atendió a la epidemia sanitaria de covid-19.

El diputado Ricardo Delsol aseguró que el titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, está enterado de las denuncias presentadas ante la ASF "y no ha hecho nada". "Pero qué culpa tenemos nosotros de que el presidente lo haya puesto ahí, por una negociación con su hermano, Ricardo Monreal", dijo.