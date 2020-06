Entre basura, así atienden en Hospital de Morelia

"Yo he sido muy insistente en la limpieza en el área de Urgencias, cuando yo llego para iniciar las labores veo la basura en la entrada, digo no es posible que eso prevalezca ahí, ¡es un foco de infección! Estamos en un hospital y la misma (basura) que vi a mi entrada, cuando salgo está en el mismo lugar, digo no, eso no es posible", expresó indignada una enfermera de este nosocomio, quien pidió mantener el anonimato.