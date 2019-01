Entre amor y amenazas: así era la relación entre Lucero y "El Chapo"

REDACCIÓN 22/01/2019 11:45 a.m.

Este martes se reanudó el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", el Brooklyn, Nueva York, luego de cuatro días sin novedades.

Frente al jurado continúan las declaraciones de Lucero Guadalupe Sánchez López, exdiputada del PAN y amante de Guzmán Loera.

La relación entre el líder del Cártel de Sinaloa y la llamada "Chapodiputada" se evidenció en las conversaciones que el Buró Federal de Investigación (FBI) consiguió de ambos.

De acuerdo con Keegan Hamilton, periodista de Vice presente en el juicio, la relación entre Sánchez López y Guzmán Loera iba del amor a las amenazas.

"Te amo. Felicidades, porque eres la mejor", le escribió "El Chapo" a Lucero Guadalupe luego que ésta, por órdenes del capo, comprara 400 kilos de marihuana a los agricultores en el Triángulo Dorado.

LEE ADEMÁS: El Chapo era una máquina sexual y prefería modelos colombianas

La respuesta de Sánchez López es igual de cariñosa: "Tú también, amor. Quiero que estés orgulloso de mí y quiero que sepas que desde donde estoy, frente a la virgen, que realmente te amo y te extraño mucho".

Y añade: "Si hay una manera para que tú y yo estemos juntos para siempre, seré la mujer más feliz del mundo, porque hasta ahora he sido gracias a ti. Te amo".

Pero no todo era amor, los fiscales también presentaron mensajes que sugieren amenazas de "El Chapo" para la exdiputada del PAN.

Las amenazas del capo criminal, según la propia exlegisladora, provenían porque ella se negaba pagarles con "crédito" a los sembradores de marihuana, pues temía que "El Chapo" nunca les terminara de pagar.

TAMBIÉN LEE: Difunden videos de operativo para capturar a El Chapo

Además, porque le compraba marihuana a agricultores pobres para ayudarlos, pese a que el producto que estos vendían era de baja calidad.

"Mire, la mafia mata a las personas que no pagan o a las personas que se quejan", le dijo Guzmán Loera en un mensaje.

Y ella le respondió: "No tengo miedo de eso, amor. He pensado en cosas antes, sé que no estoy haciendo nada malo. Por el contrario, creo que esto es bueno para las personas, y más aún para ti, porque has ayudado mucho a los ranchos y me siento orgulloso y tengo la cabeza en alto, guiado por ti, amor".

Oriunda de Cosala, Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López comenzó a trabajar a los ocho años vendiendo empanadas.

Dos años después, a los 10 años, comenzó a trabajar en el campo a recogiendo maíz, pepinos y tomates en las mañanas, para ir a la escuela en las tardes.

PUEDES LEER: Lucero, la diputada del PAN que casi capturan junto a El Chapo

A los 14 años su vida comenzaba a mejorar, un programa gubernamental le ayudó a dar clases a niños pequeños.

Sin embargo todo cambió para ella a los 16 años cuando conoció a un tipo que cultivaba marihuana fuera de Durango.

Ambos se casaron, pero cuando él comenzó a violentarla físicamente, ella lo dejó. Fue cuando conoció a "El Chapo".

No se sabe exactamente cómo se conocieron, solo que fue en 2011 cuando él comenzó a cortejarla. Ella era una reina de belleza local, del mismo modo que lo era Emma Coronel, su actual esposa.

Para Guzmán Loera, la "Chapodiputada" conseguía kilos de marihuana para vender en Estados Unidos, a la vez que le ayudaba a lavar cientos de dólares. Comenzaron a ser amantes.

Unos días antes de ser detenido en un hotel de Mazatlán, Sinaloa, "El Chapo" y Lucero escaparon de un operativo de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Secretaría de Marina (Semar) por un túnel debajo de una bañera, ambos desnudos, en Culiacán, también en Sinaloa.

PODRÍA INTERESARTE: Ligan a cercano a AMLO de recibir sobornos de El Chapo hace una década

Tras la segunda captura de Guzmán Loera, Sánchez López recibió una carta del capo criminal para que lo visitara en el penal de máxima seguridad del Altiplano con una identificación falsa. Su visita fue difundida por los medios.

Acusada de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y amenazada por los enemigos de "El Chapo", huyó a Estados Unidos, donde fue detenida por conspiración para traficar droga, hoy declara en el juicio contra Guzmán Loera con el fin de verse beneficiada en su sentencia que aún no ha sido resuelta, así como proteger a sus hijos de 12 y tres años de edad.

LEA TAMBIEN Pese infidelidades de "El Chapo", Emma Coronel sonríe En las últimas semanas el juicio de "El Chapo" ha sacado a relucir sus infidelidades, pese a ello su esposa Emma Coronel sonríe