Entrar ilegalmente a EU "con o sin niños" tiene consecuencias: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy que cruzar la frontera del país ilegalmente tiene consecuencias, "ya sea con o sin niños", y llamó al Congreso a cambiar la actual legislación migratoria, a la que se refirió como "la peor y más tonta" en el mundo entero.

"Hay que comprender que hay consecuencias cuando la gente cruza nuestras fronteras, ya sea con o sin niños (y muchos están simplemente usando niños para sus propios siniestros propósitos)", expresó el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

Please understand, there are consequences when people cross our Border illegally, whether they have children or not - and many are just using children for their own sinister purposes. Congress must act on fixing the DUMBEST & WORST immigration laws anywhere in the world! Vote "R"

La Casa Blanca ha sido objeto de numerosas críticas desde que el pasado abril decidiera adoptar una política de "tolerancia cero" contra los inmigrantes que entraban al país irregularmente por la frontera con México, medida que finalmente fue suspendida a mediados del mes pasado por las enormes críticas recibidas.

Diversos representantes del Gobierno reconocieron que el propósito de esta norma era disuasorio, ante la incapacidad de Trump de construir un muro fronterizo con México o de endurecer las leyes por no contar con los apoyos necesarios en el Congreso, pese a que los republicanos controlan ambas cámaras.

"El Congreso debe actuar para arreglar la peor y más tonta legislación migratoria en todo el mundo", añadió el presidente en su mensaje, que concluía con un lacónico "Vota R", en aparente referencia a los republicanos.

I would be willing to "shut down" government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!