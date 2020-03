Enfermero en IMSS La Raza, infectado de covid-19

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya hay cinco trabajadores contagiados con covid-19, uno de ellos es Raúl, un enfermero del Centro Médico Nacional la Raza, quien podría haberse infectado al realizar su trabajo, ya que no tiene antecedente de viaje.

"Raúl es un buen trabajador, muy servicial. Fue muy sorprendente, porque lo vieron bien el lunes y ahorita está crítico en el área de Infectología", relató Tania, quien también trabaja en La Raza, donde el personal ha denunciado que no cuenta con el equipo necesario para atender a los pacientes con este virus.

En el Hospital de Infectología se encuentran hospitalizadas 10 personas con covid-19, uno de ellos es este enfermero de 45 años. Sus compañeros declararon en entrevista con LA SILLA ROTA que no saben exactamente en dónde se contagió, pero que podría haber sido en el hospital, porque no tiene antecedente de viaje al extranjero.

"No sabemos bien, porque como tenemos al lado el Hospital de Infectología donde hay pacientes positivos para covid-19. Aparte, llegó un paciente a Urgencias sospechoso y desgraciadamente no se tuvieron las medidas necesarias porque el material, los cubrebocas, las batas, los googles pues no se proporcionan. Este paciente estuvo en contacto con varios compañeros", dijo una enfermera de La Raza quien pidió mantener el anonimato.

Raúl es enfermero en el noveno piso del Hospital General de La Raza y generalmente realiza las guardias nocturnas, conocidas como veladas. Sus compañeras relataron que en la guardia del lunes lo vieron bien, fue hasta el miércoles cuando se enteraron que llegó con síntomas, actualmente su estado es delicado y se encuentra entubado.

Su compañera de trabajo enfatizó que Raúl "es una gran persona, un gran ser humano", por lo que espera que se recupere pronto. Este contagio encendió las alarmas en La Raza porque varios trabajadores estuvieron en contacto con él.

"Se hace la referencia de que estuvo en contacto con varios compañeros, el caso es positivo a covid-19 y esto nos habla de que lleva un periodo de incubación de 14 días, o sea él se infectó y apenas se manifestaron los síntomas", comentó la joven enfermera, quien añadió que se tendrá que poner en aislamiento a los trabajadores, amigos y familiares que convivieron con él.

A esto se suma la falta de insumos necesarios para el personal de salud, de hecho este viernes se registró la segunda protesta de trabajadores de este centro hospitalario para exigir que les brinden las garantías de seguridad que requieren para hacer su trabajo.

"Hace una semana teníamos escasez de recursos, no había cubrebocas, no había gel antibacterial, incluso en una sala no había jabón para los pacientes. A partir de antier comenzaron a armarnos del material, pero nos dijeron que las mascarillas N95 se las van a dar solamente al personal que esté en primer contacto como Urgencias, Terapia Intensiva", explicó la enfermera.

Ambas trabajadoras del Seguro Social explicaron que en el Hospital General de La Raza ya se empezó a dar de alta a los pacientes que no están graves, esto con el objetivo de destinar los pisos cuarto y quinto para atender a pacientes con covid-19, ya que va a llegar un momento en el que el Hospital de Infectología ya no sea suficiente.

El caso de Raúl cimbró a parte del personal de este centro hospitalario, en donde "hay un gran temor porque no sabemos quién está contagiado y quién está como portador asintomático", dijo la enfermera, quien hizo un llamado a la población a tomar en serio esta contingencia y a mantenerse en sus casas para evitar que haya más contagios que rebasen la capacidad del Sector Salud.

(Sharira Abundez)