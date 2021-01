Enfermera covid denuncia falta de vacunas a primera línea de batalla

"Yo pido transparencia, más que nada equidad y justicia, porque entiendo que todos estamos expuestos, pero no es el mismo grado de exposición de alguien que va a trabajar en su jornada normal que el de alguien que va a trabajar y aparte entra al área covid", manifestó una enfermera del Hospital General de Valle de Chalco Dr. Fernando Quiroz, quien denunció que se dejó sin inmunizar a personal de primera línea de atención a pacientes con coronavirus.

La Silla Rota solicitó una postura sobre estos cambios en la lista de la vacunación que dejó fuera a personal que es de primera línea de atención a pacientes covid, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

Este miércoles inició la vacunación masiva de personal de salud en todo el país, por lo que la inmunización se comenzó a aplicar en los hospitales covid a través de brigadas.

En el Hospital General de Valle de Chalco Dr. Fernando Quiroz les avisaron desde el lunes que la vacunación ya se llevaría a cabo ahí, ese día por la tarde enviaron las listas del personal que sería inmunizado, se trataba de 10 bloques de 50 personas cada uno, indicó la enfermera, quien pidió que su identidad se mantuviera anónima.

Señaló que el martes les enviaron unas nuevas listas en las que ya nada más aparecían seis bloques de 40 trabajadores, por lo que se dejó fuera a personal que ingresa al área covid.

"Yo me imagino que nada más dijeron alcanza para tantas personas y ya, ni siquiera se pusieron a ver en las listas de los otros bloques qué gente lo ameritaba y cual no. Nuestra molestia es que aquí en el hospital no todos están entrando al área covid y en general se vacunó a todos los médicos, aunque no hayan entrado ni una sola vez en su vida a área covid, todos ellos están en las listas, incluso hay gente repetida", denunció la enfermera.

"Sí aplicaron a enfermería, a inhaloterapia, pero en cuestión con los médicos, a ellos a todos, aunque no entren para nada a covid, a la psicóloga del hospital le aplicaron vacuna y ella tampoco entra, a auxiliares administrativos, al personal de caja, todos ellos", señaló.

La molestia del personal que no fue vacunado aumentó cuando les dijeron que a ellos se les aplicará la dosis "hasta nuevo aviso", indicó la enfermera.

Detalló que la explicación que les dieron sobre el cambio en las listas fue que "el gobierno federal mandó nada más la mitad de las dosis, entonces que por eso tuvieron que recortar el personal, pero lo recortaron de manera arbitraria, la verdad no sé ni siquiera qué parámetro utilizaron para recortar al personal, porque los bloque quedaron del 1 al 6, yo entraba en el bloque 7, que es de los que eliminaron".

