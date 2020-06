Enfermé de covid en "la combi del virus"; en mi trabajo no me apoyaron

La historia de Pedro y su contagio del coronavirus le ha dejado varias incertidumbres.

Desde que se subió a una combi en Puebla, Puebla donde los usuarios iban sin cubrebocas ni guardar la sana distancia; él cree que ahí se contagió pues comenzó a sentir síntomas como escalofríos y dolor de garganta.

Luego fue con la doctora de su trabajo, que le dijo que lo que tenía era estrés. Pero él se sintió mal y al otro día fue con otra doctora que le dijo que era propenso a tener covid-19 en 80 por ciento. Como no le resolvían y él empeoraba, con dolor de cuerpo y la pérdida del sentido del gusto y del olfato, su mamá llamó a una doctora de Pemex, que le confirmó, a distancia de que su hijo tenía covid. Lo sabía porque ella también se contagió y ya había salido adelante.

Ahora la incertidumbre de Pedro es si en su trabajo le conservaron su lugar, ya que le decían que no se lo iban a menos que llevara un comprobante del IMSS, pero él se negó a ir, porque sabía que podía contagiar a alguien o incluso terminar de contagiarse.

LA COMBI DEL VIRUS

Pedro está seguro que se contagió de covid-19 en una combi.

Fue la noche el domingo 24 de mayo en Puebla, cuando no pudo esperar el transporte de la empresa y tomó una combi rumbo a su casa. El transporte público era una representación móvil de lo que no se debe hacer contra la covid: personas sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia y algunas que tosían sin ninguna etiqueta.

Esa misma noche Pedro comenzó a sentir molestias. Gripe y escalofríos, dice a La Silla Rota. Al otro día volvió a sentir frío y se puso dos suéteres y un chaleco, pese a que la mañana era primaveral.

Al llegar al trabajo desayunó y volvió a sentir escalofríos y dolores en la garganta. Pidió permiso a su jefe para ir a una consulta con la doctora de la empresa y su petición fue aceptada, pero sólo en cuanto todos terminaran de desayunar para no dejar sin cubrir su lugar. Fue hasta las 11:30am que acudió al consultorio interno. La doctora lo revisó y descartó la gripe, ya no se diga la covid.

ES CULPA DEL ESTRÉS

"Es que no tienes gripe y tienes frío por traer el chaleco y el suéter", le dijo sorprendentemente.

Él lo que sentía eran escalofríos y malestar en la garganta.

"Ella me dio dos pastillas y lo atribuyó al estrés"

Salió a las 3pm. Tomó el camión de regreso a su casa y otra vez iba lleno. Las pastillas lo reanimaron pero solo un rato, recuerda

Al llegar a su casa su mamá le preguntó si estaba bien pero prevenida comenzó a limpiar con cloro por donde él estuvo y tomó su distancia por el miedo a la covid.

"Mejor súbete a tu habitación, me dijo. Ya empecé con fiebre, más tos y los sentidos del gusto y el olfato comencé a perderlos. Al principio no lo notas pues das más importancia a otros síntomas pero ya no hueles nada. No hueles el cloro, o cuando vas al baño, o cuando desayunas. En ese periodo mi mamá me pidió no ir al trabajo. ´Estás empeorando´".

Él se resistió porque para que la empresa le diera incapacidad debía ir al IMSS, pero no quería ir por temor a contagiar o terminar de contagiarse.

PROPENSO A LA COVID

Al siguiente día fue a una doctora particular.

"Al atenderme me toma la temperatura, ve mi garganta y dice ´tú eres propenso en 80 por ciento a tener covid más por la infección que tienes. Qué bueno que no hayas ido al IMSS porque puedes contagiarte´. Me recomendó paracetamol e inyecciones preparadas para los próximos 14 días y me pidió encerrarme".

Le pidió a alguien que me comprara medicamentos y su mamá lo mandó a encerrarse en su habitación sin escalas. En la noche se sintió peor, tenía mucho dolor, frio, dolores de cabeza y fiebre. "No se puede descansar y cambias de postura".

Después comenzó a vomitar y su mamá ya se había puesto en contacto con una doctora de Pemex, quien a distancia le dijo sin dudar que lo que Pedro tenía era covid.

"La doctora ya ha tratado casos de covid", le dijo su mamá.

SIN CONTACTO

La doctora de Pemex le mandó otro coctel de medicinas, entre ellas la famosa Ivermectina. Como otros enfermos de covid, se aisló. Sus familiares le acercaban las cosas a su habitación, el salía y cuando sacaba los trastes de la comida acordaron que los pusiera directo en una cubeta con cloro. Además, su hermano rociaba con cloro apenas él salía.

"Los primeros días son muy difíciles, a pesar de mis 24 años, no se debe tomar a la ligera, sufrí problemas respiratorios pero no muy graves, aunque sí fueron síntomas muy fuertes".

De su trabajo le hablaba la doctora pero más que preguntar por su salud era para saber si ya había notificado al IMSS y que se hiciera la prueba.

Siguió encerrado los 14 días, tuvo temperaturas de 38 grados y al paso de los días comenzó a sentirse mejor, aunque un dolor de la espalda baja lo tiene aún presente.

Ya no fue al IMSS. La doctora de Pemex le dijo que incluso debía quedarse aún en casa, encerrado. Ya se siente mejor y va a seguir las indicaciones de la doctora, aunque pierda el trabajo.