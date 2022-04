Enésima renuncia al PAN; Gloria Elizabeth Núñez se perfila brincar a MC

La senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) por Nayarit, renunció a su partido en una carta dirigida al líder del blanquiazul, Marko Cortés.

En el documento destacó su intención de buscar un mejor porvenir para Nayarit y para México en un único proyecto que no distinguiera de grupos, nombres o apellidos.

"Sin embargo, esto no ha sido posible, por lo que mis ganas de seguir aportando a la vida pública del país me llevan a tomar una decisión importante en mi vida. Tal es así que expreso mi intención de renunciar a la militancia del Partido Acción Nacional", se lee.

Núñez Sánchez recordó que hace seis años encontró en el PAN distintas coincidencias e ideales, los valores y la plataforma política.

Todo indica que Gloria Núñez se incorporará a Movimiento Ciudadano y este jueves se haga su anuncio oficial en la Convención Nacional del partido naranja.

OTRAS RENUNCIAS

El 19 de marzo, la desintegración del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado y dirigencias de San Luis Potosí fueron anunciadas esta tarde luego de la salida de Marco Antonio Gama Basarte.

La partida de Basarte es consecutiva a las de sus excompañeros de bancada, Gustavo Madero, Martha Márquez y Judith Fabiola Vázquez, quienes decidieron abandonar el partido por las acciones antidemocráticas de Marko Cortés al frente del PAN.

Además de la salida de Gama Basarte, también se dieron las de presidentes de comités municipales y dirigentes juveniles de Vanegas, La Paz y Matehuala, todos municipios de San Luis Potosí.

En una carta dirigida a la presidenta del Comité, Verónica Rodríguez Hernández informó que dejaría de militar el partido y solicitó que se realizaran los trámites reglamentarios y estatutarios correspondientes.

Los otros militantes del partido que han presentado su renuncia son Francisco Salazar, exsecretario de Estado durante el sexenio del expresidente Vicente Fox y actualmente fungía como senador suplente de Gama.

Josefina Salazar, exdiputada local y federal; Jorge Lozano Soto, empresario; Daniel Rivera, operador de Marco Gama; también Marco Antonio Zavala, exregidor.

Gama Basarte era el tercer senador que en los últimos meses renuncia al grupo parlamentario. En septiembre de 2021 Gustavo Madero Muñoz anunció su salida del grupo parlamentario para posteriormente formar uno nuevo y de manera independiente junto a otros cuatro legisladores, al que nombró Grupo Plural.

Martha Márquez renunció al PAN en noviembre de 2021, luego de militar por 18 años. Las causas de su baja fueron debido a que -acusó- el partido perdió la esencia a causa del actual mando a cargo de Marko Cortés, a quien señaló de no permitir la democracia en el partido.

Y MÁS RENUNCIAS AL PAN

El pasado 6 de enero, Patricia Flores Elizondo, exjefa de la oficina de la Presidencia de la República en el sexenio de Felipe Calderón, renunció a la fracción blanquiazul para convertirse en la abanderada de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Durango.

"El PAN que quería un México distinto, ya no lo veo. Y se me hace, por congruencia personal, pues yo no puedo apoyar una alianza con el Partido Revolucionario Institucional", expuso la exfuncionaria en entrevista para El Heraldo Radio.

Flores Elizondo consideró que la representación de causas ciudadanas se pueden hacer "desde cualquier trinchera", en referencia a la solicitud que presentó para ser precandidata de MC.

En noviembre de 2021, el diputado Roberto Valenzuela Corral formalizó su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) y solicitó incorporarse a la bancada de Morena en San Lázaro. Simultáneamente, el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó al diputado presidente la adhesión de Valenzuela Corral.