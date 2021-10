¿Endurecen medidas contra la mota? Esto votará la SCJN el miércoles

"Para nosotros es muy preocupante, porque la respuesta no está bien justificada. El ministro González Alcántara, que, en este caso, es el ponen, justifica la penalización simple, con el argumento de que se busca proteger la salud pública, y por lo tanto es legítimo que se imponga una sanción pública a una persona que no esté dentro de los parámetros con fines legítimos o que no cuente con el permiso".