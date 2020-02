Endosan a niños responsabilidad contra violencia en escuelas; tendrán figura de "prefectos"

"No es lo mismo que le enseñes a un niño a evitar usar un cuchillo, que a no tiene nada de idea sobre eso. Cada realidad, de cada menor es diferente. Nosotros, como asociación consideramos que esos temas deben de ser trabajados por profesionales, y no por menores. Si, como mencionas, se trata de ahorrar dinero, creemos que se comete un error. Lo mejor es dejar en los especialistas un tema tan delicado. Porque cada menor tiene una realidad diferente".