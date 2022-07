Encuesta de Morena para 2024 "no la gana ni Marcelo ni nadie": Monreal

El senador y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que en el método de encuesta para designar al candidato presidencial por el partido oficial de cara al 2024 va a ganar "quien debe de ganar y quien quiere que gane (el presidente Andrés Manuel López Obrador)", dijo en entrevista con Milenio Televisión.

"A mí en la Ciudad de México me dijeron, hace cuatro años, la encuesta la hace el partido, la organiza el partido y la canta el partido. Yo no estoy de acuerdo en eso, en esa no va a ganar ni Marcelo ni nadie, va a ganar quien debe de ganar", advirtió en Café Milenio en alusión a que el canciller Marcelo Ebrard también afirmó estar de acuerdo con el método de encuesta, siempre cuando se pueda revisar con anterioridad.

"Puedo aceptarla (la encuesta) si nos ponemos de acuerdo con el método de la encuestadora, es distinto ya, porque entonces ya no las hará el partido, si no las hará un ente independiente al partido, encuestadoras independientes o encuestadoras que no serán el partido, ese es un matiz que cambia", indicó Monreal.

El aspirante presidencial, al verse a sí mismo como quien pudiera ser un mandatario de la reconciliación nacional, reconoció que todo lo que ve está orientado hacia la imposición "y yo no puedo avalarla",

Monreal rechazó que el mandatario esté enojado con él. "Tengo una opinión distinta (al presidente), pero eso no me hace traidor", aseguró.

A ritmo de rap

El senador Ricardo Monreal narra su trayectoria política y deja en claro su aspiración a convertirse en el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El "RapReal" fue difundido este domingo en las redes sociales de Monreal, coordinador de los senadores de Morena, en éste se llama "el futuro abanderado sin ser nunca mencionado", esto rumbo a las elecciones presidenciales en 2024.

"Jóvenes mexicanos talentosos, se la rifaron. ¡Gracias, Samantha, José, Diego, Ricardo, y Andrés, por la invitación para compartir el micrófono en esta colaboración! Les presento el #RapReal, una producción de Monrimoments", escribió en su cuenta de Twitter y Facebook para compartir el video.

En semanas previas, luego de que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aclarara que durante su carrera política nunca ha estado apadrinado por algún presidente o gobernador, envió un video donde afirma que no declinará.

A través de su cuenta de Twitter, Monreal les pidió a sus seguidores que no desmayen, pues él está acostumbrado a la adversidad como uno más de tantas y tantos mexicanos que han surgido de la cultura del esfuerzo.