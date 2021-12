Encontronazo en el Senado: Martínez y Monreal profundizan pleito

Los senadores Ricardo Monreal, coordinador de Morena, y Germán Martínez, coordinador del Grupo Plural, protagonizaron un encontronazo de acusaciones directas en medio de la última sesión del periodo ordinario; luego de que se diera a conocer el acuerdo para conformar la Comisión Permanente.

La causa de la intensa discusión entre ambos senadores fue que el Grupo Plural no fue tomado en cuenta para la conformación de la Comisión Permanente y, por lo tanto, se quedó sin representación. Lo mismo ocurrió con la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

Además Germán Martínez cuestionó que como coordinador del Grupo Plural no se le convocó a la reunión de la Jucopo en la que se acordó la composición de la Comisión Permanente.

Durante su intervención incluso se refirió a Ricardo Monreal y sus aspiraciones presidenciales.

"Quédense con su palabra dada, si no hay acuerdos, y vamos a la confrontación de ideas sin insultos, a la confrontación de argumentos y a ver la estatura que tienen aquí hasta los que quieren ser presidentes de México y no tienen ninguna estatura para cumplir palabra, para hacer política o para hacer acuerdos", dijo Germán Martínez.

Diputados y senadores de MC tomaron la tribuna de la Comisión Permanente. (Foto: Cuartoscuro)

Monreal no se quedó con las ganas de responder y por primera vez, subió a tribuna y habló de su interés en ser presidente de la República.

"No se vale que con alegatos totalmente frívolos pongan en tela de duda mi palabra y mi acción. Eso no lo voy a aceptar nunca, aunque no sea nada, y aunque me desee quien lo dijo, que no voy a llegar a donde esté, eso no es un asunto de él, va a ser la gente la que decida. Y voy a luchar a pesar de él, y a pesar de esta actitud, que no lo merezco, no lo merezco, no lo merezco porque siempre honrado mi palabra", subrayó Monreal.

En al menos dos ocasiones durante su participación en tribuna, las y los senadores morenistas lo interrumpieron para gritar: "¡Presidente!".

Germán Martínez afirmó que no se había desmentido el hecho de que no convocaron al Grupo Plural para ser parte de la Comisión Permanente y después de él, tomó la palabra Eduardo Ramírez ex presidente de la Mesa Directiva y afirmó que Martínez no tenía autoridad moral para reprocharle nada a nadie además de que denunció agresiones que ha sufrido por parte del senador Martínez.

El senador Eduardo Ramírez enfrentó a Germán Martínez en el pleno. (Foto: Cuartoscuro)

"El día de ayer, justo ayer que llegué de manera respetuosa a su escaño fui recibido con una mentada de madre expresa de tus palabras. Hablas de altura cuando te condujiste conmigo, con groserías. Entiendo que cada quien da lo que representa, y lo que tú representas Germán es una historia de traiciones. Hay que ver hacia atrás: traicionaste a Calderón, traicionaste a López Obrador, lo traicionaste porque gracias a ese espacio que tú tienes se te dio una senaduría plurinominal, porque dudo mucho que vayas a ganar un día una elección", cuestionó Ramírez.





acz