En UNAM, tesis, investigaciones y críticas al neoliberalismo refutan a AMLO: académica

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se ha derechizado y sí ha criticado el neoliberalismo, contrario a lo que ha afirmado el presidente Andrés Manuel López Obrador, a sí lo afirmó la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza, investigadora en el instituto de Matemáticas de la UNAM, en el programa Mesa de Opinión de El Heraldo y La Silla Rota, transmitido en el 98.5 de FM.

"Las violencias contra las mujeres como mecanismo de producción y reproducción del sistema capitalista neoliberal", es de 2021, es una licenciada en relaciones Internacionales; Obesidad, pobreza y huertos urbanos: resultados del sistema agro alimentario neoliberal en México", Licenciado en Economía; "La política fiscal durante el auge del modelo neoliberal", licenciado en Ciencias Políticas... en fin, puedo seguir hay muchísimos trabajos, investigaciones, tesis que justamente critican el modelo neolibral", compartió l a académica con los conductores Alfredo González y Jorge Ramos Pérez.

Detalló que revisó trabajos de tesis de licenciatura de varios años a la fecha y encontró muchos que critican tanto al neoliberalismo como al capitalismo , por lo que hablar de que la UNAM se volvió neoliberal no es correcto.

"No es una organización política, habrá gente con visión neoliberal de la economía, seguro, pero hay gente que no la tiene, es una universidad plural y se discuten temas desde distintos puntos de vista", remarcó.

"No es correcto este punto de vista y en el gabinete hay muchos egresados de la UNAM o están de baja de cargos académicos como es la doctora Claudia Sheinbaum (jefa de Gobierno). No está bien informado y solo ve una parte del panorama", añadió.

UNIVERSIDADES ACECHADAS

Previo al inicio de las participaciones de los invitados, Jorge Ramos recordó que, de acuerdo a información publicada por Alfredo González, los dichos del presidente en los últimos días en contra de la UNAM es parte de una estrategia para acechar no sólo a la UNAM, sino también a las universidades de Guadalajara y de Hidalgo.

"Una fuente de Palacio Nacional afirmó que todas las baterías de AMLO están enfocadas en la máxima casa de estudios, en donde su cambio de rector -Enrique Graue- está programado para noviembre de 2023, pero le gustaría que se adelantara por no estar de acuerdo con sus directrices", informó una fuente al columnista de El Heraldo.

Graue y AMLO

NO SE HA DERECHIZADO

Sergio López Ayllón, académico y exdirector del CIDE, planteó que la UNAM no se ha derechizado. Aseguró que hay abundante evidencia que no es así, que sigue siendo un espacio plural donde conviven diferentes corrientes de pensamiento y esas visiones de la política no responden a los hechos, y ahí están las investigaciones o productos académicos donde se muestra que hay una pluralidad.

"Se trata de un problema de naturaleza política y al hacerlo se aleja de la ciencia. La segunda disonancia es que el presidente está construyendo una narrativa que deslegitima las acciones de gobierno de las universidades que son contrarias a su proyecto, lo ha dicho, quien no está conmigo está contra mí, es una visión polarizante que nace para la política", expuso el exdirector del CIDE, quien se vio presionado por la actual administración para dejar el cargo.

El académico agregó que las declaraciones son una forma de politizar a la UNAM y llevar ese conflicto a las aulas de la Universidad, "es decirle que tienen que tomar partido como si no fuera compleja la realidad".

DECLARACIONES POCO AFORTUNADAS

Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró, durante su participación, que las declaraciones del presidente han sido poco afortunadas.

"Me siento muy incómoda que me hayan colocado en el costal del pensamiento neoliberal. La UNAM es un espacio amplio donde afortunadamente caben todas las voces que han ganado el derecho a disentir y el de la libertad de expresión, que durante muchos años fue muy difícil esa posibilidad en el país. Es un espacio que ha contribuido a la construcción de la democracia en México y la universidad ha aprendido, no sin dificultades, a vivir la diferencia, a respetar los diferentes puntos de vista y aprendimos a vivir los últimos 15 años con precariedad", dijo, en referencia a los presupuestos bajos, menores a lo que debían ser.

También recordó que ha mantenido su gratuidad y que además alberga a una enorme cantidad de estudiantes -361 mil- provenientes de los niveles socioeconómicos más precarios.

"Es imposible que hubiera una sola visión del mundo".

LA UNAM NO ESTA PLEGADA

Los conductores le preguntaron a Teresa de Oteyza si veía a la UNAM plegada a la 4T, y ella respondió que no y ninguna universidad debe hacerlo con un gobierno o partido político.

"Tiene que dedicarse a lo que le corresponde, formar recursos humanos calificados".

En el mismo sentido se manifestó Singer, quien planteó que la UNAM no es un espacio que deba estar al servicio de nadie. Recordó que la clase política se alimentaba y se alimenta de universitarios, el propio presidente es egresado de ahí.

NO A UNA MARCHA

González preguntó a la investigadora del Instituto de Matemáticas, Teresa de Oteyza si la comunidad universitaria debería responder, como sugirió el presidente, con una marcha. Descartó la propuesta y pidió apelar a la razón.

"No creo que sea bueno darle patadas al avispero. Hemos visto movimientos universitarios que, si bien han salido de buscar reivindicar causas justas, de repente toman caminos inesperados. La huelga de 1999 fue radicalizándose y ahí tuvimos 10 meses de paro que, para mi gusto, fueron innecesarios, el movimiento ya había ganado".

Reconoció que en los órganos colegiados universitarios se pueden discutir temas y además se puede mejorar por una manera institucional.

Por su parte la directora de la Facultad de Ciencias Políticas consideró que lo mejor es no responder y la UNAM debe seguir trabajando y reflexionando sobre cuáles son los cambios que debe realizar frente a la situación nacional e internacional cambiante.

"Hace muchos años la universidad se encuentra en un esquema no adecuado de tener separados los institutos de las facultades, no me parece buena idea, son resultados cuestionables y cosas que necesitamos reflexionar", reconoció.

"Este quehacer debemos hacerlo independientemente de quien ocupe la silla presidencial y ojalá los legisladores volteen a ver el sistema educativo e inyectar recursos a las instituciones educativas", concluyó.