"En T-MEC, salimos bien parados y no hay prisa para ratificación", celebra Seade

Marcelo Ebrard y Jesús Seade, canciller y subsecretario de América del Norte, respectivamente, reafirmaron el éxito de la firma del TMEC, hace unas horas.

"Salimos muy bien parados", resumió Seade.

En un repaso general de temas, el subsecretario reiteró el uso de paneles en lugar de inspectores laborales, beneficios por la democracia sindical, que se postergó el tema del aluminio por diez años, mientras que el del acero deberá registrar cambios en un período de siete años.

El nuevo acuerdo comercial requiere que el 75 % de los componentes de automóvil se fabriquen en Estados Unidos, Canadá y México para evitar aranceles, y que el 40 % de las piezas sean hechas por trabajadores que ganen al menos 16 dólares la hora para 2023, explicó el subsecretario.

"Yo creo que México lo va a aprobar rápido, vamos a hacer lo posible porque salga en unos días", dijo Seade.

Afirmó que México tenía interés que saliera un acuerdo entre las facciones diferentes; y si se ratifica en dos semanas o dos meses eso no es lo importante.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, presentó un informe sobre "logros y resultados en la negociación adicional del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)" entre los que destacan la eliminación de inspectores y la puesta de paneles de resolución de diferencias de manera inmediata.

El canciller aseguró que antes de que termine esta semana se enviara el texto del adendum firmado este martes en Palacio Nacional al Senado de la República para que inicie el proceso de ratificación, aunque reconoció que los tiempos están muy apretados.

De acuerdo con Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, quien detalló el informe, aseguró que para quitar la propuesta de los inspectores se creó un mecanismo de solución rápida para cuestiones laborales, que se convertiría en un mecanismo de solución de diferencias.

"Es una solución que a todos los que lo hemos consultado, empresarios, académicos y otros han dicho que el mecanismo es un maravilla", refirió Seade.

Además indicó que históricamente la resolución de diferencias con Estados Unidos ha sido un camino muy fracturado, pues en el pasado en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) las disputas se resolvían en discusiones informales, porque no se ponía en funcionamiento el sistema de paneles, tan solo en toda la historia del TLCAN solo hubo uno.

"Ahora si Canadá quiere un panel contra México lo va a tener y si México quiere un panel contra Estados Unidos también lo va a tener", afirmó el subsecretario.

Otro de los puntos que se acordó fue que en 10 años se volverá a discutir el tema del aluminio, pues los estadounidenses buscaban que 70 por ciento del aluminio en autos sea fundido en la regio?n.

Además se negoció un periodo de transición de siete años para que 70 por ciento del acero en autos sea fundido en la regio?n.

Para Seade también fue importante que la reactivación del Banco del Desarrollo para proyectos de financiamiento en zonas de pobreza y que se eliminó la cláusula sobre medicinas de alta generación.

Prevé Senado ratificar T-MEC antes del 15 de diciembre

El Senado de la República ratificará, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre, el protocolo de enmienda del T-MEC que fue suscrito en Palacio Nacional.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó en entrevista que la Cámara alta esperará a que lleguen los documentos oficiales del instrumento comercial.

"Vamos a aprobarlo en cualquier día de estos, antes del 15. Es decir, ellos tienen hasta el 18, nosotros no tenemos fecha, pero obviamente tenemos el 12 de diciembre para la clausura. Puede ser el jueves, puede ser el viernes, puede ser el sábado. Voy a platicarlo con los coordinadores de los grupos parlamentarios."

Urge Freeland ratificación en Canadá

La viceprimera Ministra canadiense, Chrystia Freeland, afirmó que aún no existe una fecha clara para que el Parlamento de su país apruebe el nuevo Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero urgió a su ratificación. Esto, ya que aún continúan las conversaciones para configurar al Gobierno, después de las elecciones de octubre donde el Partido Liberal de Justin Trudeau ganó con minoría parlamentaria.

T-MEC vuelve a dar certidumbre: IP

El acuerdo alcanzado para ratificar el T-MEC vuelve a dar certidumbre a las inversiones y se espera que atraiga a más capitales al País, aseguraron líderes de la iniciativa privada.

"Esto es importantísimo para el País, le vuelve a dar certeza y certidumbre a Inversiones millonarias que había relacionadas con el mercado externo, Por eso, en lo general, estamos de acuerdo en todo", señaló Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Sin posicionamiento

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que no hará ningún posicionamiento institucional respecto a la detención de Genaro García Luna, en Estados Unidos.

Nos enteramos del tema hoy, conocemos la información publicada por el Departamento de Justicia de EU. No hemos sido requeridos ahora que surgió a esta información, el tema lo lleva un fiscal y cooperaremos en cualquier investigación que se nos requiera

Aseguró que México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la investigación del caso en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Cuestionado en conferencia de prensa sobre el tema, dijo que hasta ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha requerido a México información para la investigación en contra del ex funcionario del ex presidente Felipe Calderón.

"Nos hemos enterado el día de hoy y lo que conocemos es del Departamento de Justicia. La posición de México es estar dispuesto a entregar la información que se requiera, pero hasta ahora no se ha requerido la información", dijo el canciller.

