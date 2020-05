"En su obstinación, AMLO nos lleva al barranco": José Antonio Crespo

El manejo de la pandemia de la covid-19 y de la economía, donde desde el año pasado no ha habido crecimiento y el precio del petróleo se ha desplomado, quedarán marcados por el estilo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya obstinación no lo hacen modificar su ruta.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

Así lo afirma en entrevista el analista político José Antonio Crespo, quien acaba de publicar su más reciente libro: AMLO en la balanza, de la esperanza a la incertidumbre. Ahí desmenuza cómo el tabasqueño ha optado por buscar la concentración del poder, debilitar a órganos autónomos, enfrentarse con medios de comunicación y a no escuchar a quienes piensan diferente de él, incluidos los miembros de su gabinete.

-¿La crisis del petróleo y covid, desnuda la forma de gobernar del presidente?, se le pregunta.

-Lo que puse del estilo de gobernar es que él tiene una visión de la realidad que no cambia, aunque la realidad lo vaya contradiciendo. Tiene poco aprecio por la ley, no la toma en cuenta aunque en el discurso insiste en eso. En el libro pongo ejemplos de que no le preocupa. Lo estamos confirmando en esta crisis. No escucha, no oye, tiene su cálculo de cómo deben ser las cosas en materia económica.

"Además, contradice a sus colaboradores en el gobierno. Lo vimos con Carlos Urzúa (ex secretario de Hacienda), lo vemos con el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell al inicio de la pandemia. No responde a la realidad que le marca el precio del petroleo, la crisis de Pemex, las bajas en la calificación que habían advertido expertos. Él no lo toma en cuenta y sigue su ruta y entonces en su obstinación, que él lo ve como una virtud política, nos está llevando al barranco", afirma el sociólogo político.

UTOPÍA

Crespo ya había analizado en 2017 qué podría pasar en caso de que López Obrador ganara la elección de 2018. Lo hizo en su anterior obra, llamada 2018: ¿AMLO presidente?, donde concluía que lo que ofrecía el entonces precandidato era algo similar a una utopía, por lo que veía difícil que fueran cumplidas sus premisas de gobierno. Crespo hace una evaluación un año y medio de la llegada al poder del presidente.

"Hemos visto en sus distintos proyectos que no era tan sencillo, que era como una utopía. En materia de seguridad no se ha logrado un avance importante. Se veía que iba a echar abajo la reforma educativa, la energética, la educativa con consecuencias negativas pero se había avanzado por la ruta correcta. Al congelar la reforma energética genera desconfianza que aleja inversiones, mete proyecto petrolero que ya vemos que está hundido y jala al país hacia abajo.

"En materia política los compromisos políticos de São Paulo, al que pertenece Morena y donde el formato planteado políticamente es concentrar el mayor poder posible, quitar contrapesos, subordinar a los órganos autónomos, subordinar a la autoridad electoral y el Poder Judicial en lo posible y es lo que está haciendo López Obrador. Estamos ante una regresión política y económica muy fuerte y eso es el balance del primer año", expuso.

DESCOMPOSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA

En su nuevo libro, publicado por Grijalbo y concluido a finales de diciembre de 2019, lo que el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) no previó es que con la actual crisis se acelerara la tendencia del estilo de gobernar lopezobradorista.

"Lo que vemos ahora es que se está acelerando la descomposición económica y política que se verá en los próximos meses. La tendencia estaba marcada en el primer año pero la crisis actual que no contemplo en el libro porque no estaba en el panorama, está metiendo el acelerador a esa misma tendencia, es una clara regresión económica y política", reiteró.

AMLO en la balanza aborda diversos tópicos sobre el estilo de gobierno de López Obrador: la mayoría artificial de Morena en el Congreso, la purificación de personajes cuestionables en el pasado, sólo por pertenecer ahora a Morena o formar parte del proyecto del presidente; o a quién se acerca más de sus héroes como Benito Juárez, Francisco I. Madero o Lázaro Cárdenas.

"Uno de sus ejes es Lázaro Cárdenas, por eso la importancia que le pone a Dos Bocas, a Pemex, y aunque se compara en algunas cosas con Juárez, Madero y a Cárdenas, a mí me parece más parecido a Luis Echeverría, por eso hay un capítulo. Su estilo populista de gobernar es de muy grande parecido con Echeverría.

"Lo que Daniel Cossío Villegas publicó sobre su estilo de gobernar de Echeverría se aplica a López Obrador: no hacerle caso a la Secretaría de Hacienda; hacer la política económica en Los Pinos que ahora es Palacio Nacional; estar en contacto todo el tiempo con el pueblo a través de las mañaneras. Echeverría era todo el tiempo de giras; su discurso contra los empresarios, él le llamaba los riquillos y estaba en favor de los pobres. Veo una gran similitud de López Obrador con Echeverría e incluso este hablan de un cambio en términos de una transformación, sus programas sociales y su discurso indigenista".

-¿Le sorprende?

-En realidad no hay muchas sorpresas. Lo que me sorprende es la velocidad con que se dan las cosas, pensé que la descomposición sería gradual. Claro, lo que ahora le mete el acelerador es la crisis que es un imponderable.

ESCENARIO VENEZOLANO

El también columnista reconoció que no pensó que López Obrador cumpliera su promesa de hacer crecer a México como un país escandinavo pero preveía que el deterioro económico fuera leve, pero le sorprendió que en su primer año no hubo ni siquiera un crecimiento moderado.

"Nos fuimos al 0 por ciento. No lo veía catastrófico, ahora sí lo veo más catastrófico por la crisis, sus efectos y la reacción de López Obrador. Hay coincidencia de expertos de que no hay reacción adecuada y nos podemos hundir en el desempleo.

"También hay una descomposición política y creo que al escenario venezolano nos estamos acercando rápidamente, no lo contemplaba en 2019 ni en el libro, pero no lo descarto por completo. Por su estilo de gobernar era más probable un deterioro lento, moderado, no catastrófico. Ahora con lo que está pasando si está ocurriendo un escenario venezolano".

(Foto: cuartoscuro)

-Vemos que uno de sus aliados de una cadena televisiva criticó al subsecretario Hugo López Gatell, ¿cómo ve esto? ¿Le saldrá caro haberse aliado con personajes cuestionados en el pasado?

-Son aliados que van a estar caminando juntos en cuanto haya mutuos intereses y eso genera una contradicción a López Obrador, cuando él habla mal de los empresarios y dice que ayudarlos sería otro Fobaproa, pero sus principales aliados son cupulares, de los que han recibido más beneficios durante el neoliberalismo. Es una flagrante contradicción que sin embargo no le quitó mucho popularidad el primer año porque sus seguidores no le dan importancia.

"Que tenga aliados como Manuel Bartlett, gente que perjudicó a Morena como gente del PAN en 2006 (en el libro menciona a Germán Martínez y a Manuel Espino) o a Elba Esther Gordillo y los perdona porque se alinean con él, políticamente, eso no le ha costado. Sus seguidores se lo perdonan, se hacen de la vista gorda pero puede generarle contradicciones como la que vemos con TV Azteca, cuando los intereses no coincidan.

"Puede haber acciones que le peguen y sigue minimizando las faltas de sus aliados o esta critica de TV Azteca, el mismo tono que le han hecho otros medios. Lo que sorprende es que sea de un aliado. Vimos la doble vara que usa AMLO como la reacción a los medios de comunicación no alineados con él, como Reforma, El Universal, The Financial Times y en el caso reciente dice que es un error, que no es de mala fe mientras a los no alineados les dice que configuran un acto golpista, los compara con el Imparcial que apoyó el golpe de Victoriano Huerta a Madero. En cambio una crítica semejante de TV Azteca es un error de buena fe como si fuera iniciativa de Javier Alatorre", concluyó.

bl