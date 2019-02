En sexenio de EPN se desploma decomiso de drogas en el AICM

MARCOS MUEDANO 06/02/2019 08:43 p.m.

En comparación a la administración de Felipe Calderón Hinojosa, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto disminuyeron 86.08% los decomisos de cocaína, cristal, heroína, marihuana, metanfetaminas, entre otras drogas aseguradas por personal de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Un documento interno de la Policía Federal consultado por LA SILLA ROTA indica que durante el sexenio de Calderón se decomisaron y se pusieron a disposición del Ministerio Público de la federación, 15 mil 51 kilos de diferentes drogas incautadas en áreas del aeropuerto capitalino.

Los decomisos durante el sexenio de Felipe Calderón son superiores a los efectuados durante la gestión de Peña Nieto, ya que durante el sexenio de este último, sólo se decomisaron mil 94 kilogramos de drogas en el aeropuerto.

Peña Nieto disminuyó estado de fuerza de la Policía Federal

Incluso, durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto se registró la menor incautación de drogas en los últimos dos sexenios, al sólo ponerse a disposición del Ministerio Público poco más de 72 kilogramos.

De acuerdo con el reporte de la institución, la disminución en el número de decomisos se presenta principalmente en "otras drogas", las cuales incluyen anfetaminas, efedrina, éxtasis, goma de opio, hachís, LSD, semillas de marihuana, peyote y THC.

Según los datos, durante la administración de Felipe Calderón, la incautación de "otras drogas" fue de 12 mil 129 kilos, mientras que en el gobierno de Peña Nieto fueron más de 29 kilos, lo que presenta una disminución del 99.75%.

Los decomisos de cocaína también tuvieron una caída de 40.55%; al pasar de dos mil 542 kilos con Calderón, a mil 511 con Peña. En heroína hubo una baja del 69.52%, ya que mientras en el gobierno de Calderón se incautaron 105 kilos, con Enrique Peña Nieto sólo 32. Hubo un incremento en los aseguramientos de cristal (6695%), marihuana (27.79%), así como de metanfetaminas /11%).

Ponen a disposición menos de lo que decomisan

De acuerdo con el reporte de la Policía Federal, durante 2015 la institución puso a disposición del Ministerio Público poco más de mil 79 kilogramos de cocaína decomisada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Sin embargo, de acuerdo con los comunicados de prensa de la extinta Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante ese año se aseguraron más de 1.5 toneladas.

Un ejemplo de ello fue el decomiso de una tonelada de "cocaína negra" oculta en 40 sacos con la leyenda "óxido de zinc". La droga fue asegurada el 3 de septiembre de 2015 en la zona de un vuelo de Bogotá, Colombia.

El 18 diciembre del mismo año, la institución informó sobre la incautación de 300 kilos a un empleado del aeropuerto que arribó a la Ciudad de México en un vuelo proveniente de Lima, Perú. Otro de los decomisos fue el de 16 kilos más en dos hechos diferentes el 4 de abril.

El incremento de los aseguramientos realizados ese año, llevó al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, a asegurar que se investigaba una organización delictiva que operaba en el AICM.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la propia Policía Federal, el tráfico de drogas en el AICM es controlado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que tomó las operaciones del aeropuerto más importante del país, luego de la recaptura en Los Mochis, Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", el 8 de enero de 2016.

El Cártel de Sinaloa tuvo el control del aeropuerto desde la década de los noventa, a través de los hermanos Beltrán Leyva, así como de Jesús Zambada García, "El Rey Zambada".

Durante los últimos sexenios, autoridades del gobierno federal en turno han asegurado que se han hecho diferentes investigaciones por el trasiego de droga que se registra en el AICM. Entre ellas se encuentra el homicidio de tres policías federales en la Terminal 2 el 26 de junio de 2012 por el tráfico de cocaína en las instalaciones. También, una investigación en junio de 2016 por el aseguramiento de un elemento de la propia institución investigado por el aseguramiento de 600 kilogramos de cocaína.

Se descuidó el AICM

El especialista en seguridad nacional, Javier Oliva aseguró que la caída en los decomisos de droga, demuestran el fracaso de la estrategia de seguridad nacional del sexenio de Peña, así como el olvido de uno de los principales puntos de trasiego de droga en el país.

"En términos de las incautaciones realizadas en el aeropuerto en ambos sexenios, se demuestra un grave retroceso. El AICM es una instalación estratégica, es de seguridad nacional, entonces la explicación de que carecen de personal, no aplica. Es una evidencia del fracaso de la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto, una estrategia desde lo civil en materia pública. Por eso las críticas que hoy hace el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no tienen sentido porque las cuentas que entregaron son un fracaso"

Agregó: "el Aeropuerto de la Ciudad de México es una de las principales rutas para el trasiego de droga de los cárteles de droga procedente de Centroamérica. No sólo de drogas, sino de tráfico de personas, armas y contrabando de, es una zona neurálgica. Estos datos demuestran lo mal que se planeó la estrategia tanto en el AICM, como en todo el país".

El también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que es necesario que el gobierno federal invierta en más tecnología para la detección de droga en el AICM.

Hay que recordar que la importancia que tiene el aeropuerto para el crimen organizado, hay que recordar la balacera entre elementos de la propia Policía Federal en 2012, cuando elementos de la institución se balearon por unos kilos de cocaína. Es recomendable que esta administración invierta en tecnología y capacitación de personal para operar tecnología. Invertir en binomios caninos. El gobierno necesita poner a más binomios para revisar el equipaje y las diferentes áreas del aeropuerto".

