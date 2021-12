En "Sembrando vida", EU advierte deforestación y dará recomendaciones

El gobierno de Estados Unidos hará recomendaciones para frenar la deforestación que "involuntariamente genera el programa de reforestación de México" denominado Sembrando vida y emblema del gobierno federal, según el embajador en México, Ken Salazar, de acuerdo con una nota publicada por Bloomberg.

Cuando se le preguntó a Salazar si Estados Unidos impulsaría cambios para detener la pérdida de cobertura forestal que está ocurriendo bajo el programa multimillonario, el embajador Ken Salazar dijo que el país "brindaría recomendaciones" a su vecino sobre el tema, al tiempo que señaló que México tiene soberanía sobre su proyecto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido repetidamente el apoyo de Washington para ayudar a expandir el programa a Centroamérica como parte de un esfuerzo por detener la migración a través del desarrollo económico.

"Quizás se puedan mejorar los estándares, sí. Si vamos a tener un desarrollo sostenible y vas a tener un programa de reforestación que funcione, debes asegurarte de que eso suceda", dijo Salazar, quien como secretario del Interior durante la presidencia de Barack Obama trató de cerca los problemas relacionados con la protección de tierras federales.

Una investigación de Bloomberg News en marzo reveló que los agricultores han cortado y quemado tierras en la jungla del sureste de México para tener un terreno deforestado que sea elegible para el programa. El proyecto Sembrando Vida paga a las personas para que cultiven árboles frutales en áreas arruinadas, pero un estudio estimó que pudo haber causado la pérdida de casi 73,000 hectáreas de cobertura forestal en su primer año completo.

En ese entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió este miércoles investigar la presunta deforestación de 73,000 hectáreas causada por su programa Sembrando Vida en el sur del país, según un reporte divulgado del World Resources Institute (WRI).

"No estoy de acuerdo con esa apreciación, no se está destruyendo el monte alto, para empezar ya no hay selva, desgraciadamente, es muy poco lo que queda de selva tropical, es monte alto lo que hay y desde luego hay que cuidarlo, pero ese dato es erróneo, no se apega a la realidad", expresó.

El presidente respondió a la investigación del WRI, que primero difundió Bloomberg, que reporta que campesinos del sur de México han quemado 73,000 hectáreas de árboles para acceder a los apoyos de Sembrando Vida, uno de los programas sociales emblemáticos de López Obrador.

APLAUDE SEMBRANDO VIDA

En octubre, John Kerry, enviado presidencial especial para el clima de Estados Unidos, celebró el programa del gobierno de México sobre reforestación, Sembrando Vida, para hacer frente al cambio climático, por lo que ofreció el apoyo de la administración de Joe Biden en esta tarea.

"Todos nosotros en el mundo tenemos que concentrarnos en lo que López Obrador está haciendo acá, lo que está tratando de hacer, y esto no es solamente la reforestación, es un programa que se concentra en el pueblo, en la gente, en el trabajo", indicó.

Reconoció que López Obrador está actuando "adecuadamente" al llevar a cabo un programa de reforestación que podría contribuir con casi un tercio de la mitigación del impacto al medio ambiente para el 2030 y en décadas posteriores.

En septiembre de 2020, La Silla Rota publicó un reportaje sobre un padrón de beneficiarios inexistente, falta de documentos que acrediten la entrega de recursos a los "trabajadores", tarjetas de pago pérdidas, cobros duplicados, empleados que fueron dados de baja en 1970, recursos por comprobar por más de mil 358 millones de pesos, así como el pago más de por seis mil 956 millones de pesos en "apoyos económicos" sin la documentación que lo respalde, como algunas de las irregularidades que detectó la Secretaría de la Función Pública (SPF) en el primer año del programa "Sembrando Vida".

NO SE SABE CUÁNTAS PLANTAS PRODUJERON

En la autoría consultada por La Silla Rota, también se detalla la falta de documentos que acrediten la entrega de plantas necesarias para implementar el programa agroforestal en la unidad productiva y de acuerdo a la vocación productiva de la región, la cantidad y tipo de plantas, así como el período de entrega y siembra, definida en los planes de trabajo elaborados por los Técnicos(as) Productivos en conjunto con los Facilitadores(as).