¿En qué va el caso de García Cabeza de Vaca?

"No va haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso que esto sea una venganza de algún tipo político de ninguna naturaleza", señaló Gertz Manero, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló: "Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse que no somos tapadera de nadie"