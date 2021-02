En plena crisis, Conacyt pagará 1,800 mdp para capacitar médicos en Cuba

En plena crisis por covid-19 el gobierno, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), abrió la convocatoria para que mil médicos mexicanos realicen su especialidad en Cuba, en las cuales gastará mil 808 millones 737 mil 992 pesos que incluyen la colegiatura, el pago de las becas y del seguro médico durante los tres o cuatro años que dura la formación académica, lo que además generó críticas de especialistas del país.

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, y Xavier Tello, analista de políticas en salud, pusieron en tela de juicio el plan lanzado por el Conacyt. Incluso, El Diario de Cuba reseñó en su edición de este miércoles que el gobierno cubano ha tenido problemas para comercializar sus misiones en América Latina y que la isla está muy interesada, por esta razón, en hacerlo con México.

El Conacyt publicó este 15 de diciembre la convocatoria para especialidades médicas en el extranjero 2020-2021, en la que se especifica que está abierta para quienes hayan sido seleccionados en el XLIV Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas y deseen realizar especialidades médicas de tiempo completo en instituciones de calidad internacional en Cuba, aunque no se especifica en cuales.

En este proceso para que médicos mexicanos hagan su especialidad en Cuba, el gobierno de México va a gastar en total 89 millones 640 mil dólares, que son mil 808 millones 737 mil 992 pesos mexicanos.

En la colegiatura de los mil estudiantes se pagarán 38 millones 950 mil dólares por el tiempo que dure la formación que es de tres o cuatro años, es decir, 785 millones 925 mil 310 pesos mexicanos aproximadamente. El costo mensual oscila entre 9 mil y 14 mil 500 dólares, dependiendo de la especialidad.

Asimismo, a cada uno de los médicos mexicanos se les otorgará una beca de mil 100 dólares mensuales, lo que implica que por todo el tiempo de la especialidad el gobierno invertirá 48 millones 840 mil dólares en este apoyo, que son 985 millones 483 mil 752.

A esto se suma que anualmente el gobierno pagará 500 dólares por becario para que cuenten con seguro médico, por lo que al final habrá gastado en este rubro un millón 850 mil dólares, que son 37 millones 328 mil 930 pesos.

"NO SÉ SI LES CONVENGA MÁS IRSE A CUBA QUE HACER LA ESPECIALIDAD EN MÉXICO"

Xavier Tello, analista de políticas en salud, cuestionó esta convocatoria al señalar que no se enviará a los médicos mexicanos a instituciones con alto prestigio a nivel internacional. "¿Recuerdan que la 4T prometió enviar a médicos mexicanos a especializarse al extranjero? No a la Clínica Mayo, no al Mass General, no a Johns Hopkins. El gobierno mexicano mandará a mil médicos mexicanos a especializarse a Cuba", escribió en su cuenta de Twitter.

Señaló también que "la nueva moda de la 4T será transferir dinero a Cuba a cambio de ´entrenamiento´ para médicos residentes mexicanos".

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacó que es la primera vez que se hace una convocatoria de este tipo y también puso en tela de juicio la formación que van a recibir los médicos residentes.

"Lo único que puedo decir es que quién sabe qué clase de instrucción van a recibir. Normalmente los mexicanos que salen a hacer una especialidad, van a hospitales de alto nivel internacional, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Nunca antes había sucedido algo como lo que está pasando ahora que les digan que pueden ir a estos hospitales", dijo a La Silla Rota.

Señaló que a estos hospitales cubanos les debe convenir que se les pague una colegiatura por recibir a los médicos, aunque el precio que va a pagar el gobierno mexicano es menor que en otras instituciones, ya que las universidades estadounidenses cobran entre 30 mil y 50 mil dólares al año de colegiatura

"Cuba tiene reconocimiento de buena calidad para algunas cosas, pero no en todo. Yo creo que los muchachos se la van a jugar, no sé si les convenga más irse a Cuba que a otro lugar aquí en México", dijo el especialista de la UNAM.

CUBA BUSCA OTRAS MANERAS DE OBTENER INGRESOS, SEÑALA DIARIO DE ESE PAÍS

En tanto, el Diario de Cuba publicó una nota sobre los mil médicos residentes mexicanos que se van a capacitar en ese país. Detalló que el gobierno de México pagará a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos SA de CV las colegiaturas por cada uno de los médicos.

El medio cubano destacó también que "tras la pérdida de varios mercados para sus ´misiones´ médicas, sobre todo en América Latina, La Habana ha buscado otras maneras de ingresar recursos a través de la comercialización de sus servicios sanitarios. Para ello ha insistido en hacer negocios con México".

CON LA BECA, MÉDICOS SE COMPROMETEN A REGRESAR A TRABAJAR EN MÉXICO

En la convocatoria publicada en el portal de Conacyt, se indica que el objetivo de este proceso es "ofrecer apoyos económicos para la formación de profesionales mexicanos de la salud a nivel de especialidad médica, en la modalidad de becas de formación, en programas presenciales de tiempo completo en Cuba, con objeto de incrementar las capacidades en campos específicos y prioritarios de la salud de México.

"Con el compromiso por parte de las personas becarias de que al terminar sus programas regresen al país para reincorporarse a las instituciones y servicios hospitalarios contribuyendo al desarrollo y bienestar social, de conformidad con el Reglamento de Becas del Conacyt. Asimismo, existe el compromiso por parte del Gobierno de México y la Secretaría de Salud de generar los espacios necesarios en las instituciones y servicios hospitalarios para impulsar la reincorporación".

De acuerdo con la información, mil médicos podrán continuar su formación en Cuba, para seis especialidades. Se abrirán 100 becas para anatomía patológica, 300 para geriatría, 300 para medicina de rehabilitación, 100 para psiquiatría, 100 para epidemiología y 100 para medicina intensiva y emergencias.

La mitad de estas especialidades se cursan en tres años y el resto en cuatro, lo que hace que cambie el costo de la colegiatura por médico. Por ejemplo, la especialidad más cara es la de medicina intensiva y emergencias, ya que la colegiatura mensual es de 14 mil 500 dólares y dura tres años, por lo que al término de ese periodo el gobierno habrá pagado 43 mil 500 dólares en la formación de ese médico.

Por el contrario, las de menor costo con anatomía patológica y epidemiología, ambas especialidades duran tres años y el valor anual de la colegiatura es de 9 mil dólares, por lo que la formación de un doctor costará 27 mil dólares.

De acuerdo con el calendario, la convocatoria se va a hacer en tres etapas. La primera estará abierta desde el 15 de diciembre y hasta las 23:59 horas del 21 de diciembre de este año, mientras que el 12 de enero de 2021 se publicará quienes fueron aceptados.

La segunda va del 15 de diciembre al 19 de enero y se entregan resultados el 5 de febrero, mientras que el tercer periodo inicia el mismo día y cierra el 12 de enero, con resultados el 26 de febrero.